Argentina solicita formalmente su ingreso al Tratado Transpacífico (CPTPP)

El canciller argentino entregó la nota de pedido a Nueva Zelanda para adherirse al CPTPP, acuerdo que agrupa a 12 economías y representa el 13% del PBI mundial. El funcionario destacó la importancia de la integración comercial y la estabilidad macroeconómica.

El canciller argentino, en el marco del 18° Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la OCDE en París, entregó al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda , Todd McClay, la nota de pedido formal para que la Argentina se integre al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico ( CPTPP ).

Este acuerdo reúne a doce economías de varios continentes y cuenta con estándares de acceso a mercado, reglas de comercio, servicios e inversiones de los más avanzados y competitivos. El convenio incluye naciones que representan el 13 % del PBI mundial, entre ellas Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El funcionario argentino destacó que la solicitud se produce en un contexto internacional que demanda mayor integración, previsibilidad y cooperación.

Subrayó que la base de la credibilidad del país es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de acuerdos con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones. Quirno había anticipado que el objetivo es generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar y que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles.

El CPTPP es un convenio de integración económica que abarca temas como el acceso a mercado en bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones, medioambiente y asuntos laborales. Se caracteriza por la determinación de marcos legales predecibles para el comercio, el impulso del comercio regional y la promoción del crecimiento sostenible. La incorporación de Argentina a esta zona de libre comercio representa una de las mayores oportunidades para expandir sus exportaciones y atraer inversiones extranjeras.

La decisión del gobierno argentino de solicitar su adhesión al CPTPP marca un hito en su política comercial externa, buscando alinearse con economías de alto nivel de desarrollo y abrir nuevos mercados para sus productos. El canciller señaló que el diálogo con Nueva Zelanda fue fructífero y que se exploraron vías para profundizar la cooperación en comercio e inversiones. Argentina aspira a demostrar su compromiso con las reglas internacionales y su capacidad para integrarse en cadenas de valor globales.

El proceso de adhesión al CPTPP implica negociaciones bilaterales con los miembros actuales y la aceptación de los términos del tratado. Se espera que la solicitud argentina sea evaluada en las próximas reuniones del bloque. La incorporación de Argentina podría dinamizar su economía y fortalecer su posición en la región Asia-Pacífico, un área de creciente importancia para el comercio mundial.

La noticia ha generado expectativas en sectores productivos y empresariales, que ven en el CPTPP una oportunidad para diversificar destinos de exportación y acceder a insumos y tecnología de punta





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