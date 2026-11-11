Argentina solicita al Tribunal del Mar frenar perforaciones petroleras en Malvinas

La Cancillería argentina presenta alegatos urgentes ante el Tribunal del Mar para detener el proyecto Sea Lion y proteger recursos naturales en el Atlántico Sur.

El Gobierno nacional de Argentina ha presentado sus alegatos finales ante el Tribunal del Mar en Hamburgo, solicitando una intervención urgente para detener las actividades exploratorias de petróleo en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La delegación diplomática encabezada por Mario Oyarzábal argumentó que existe un riesgo real e inminente de daño irreparable a los recursos naturales bajo jurisdicción argentina.

Solicitud Urgente de Medidas Cautelares

La representación argentina fundamentó su reclamo en la necesidad de congelar inmediatamente los trabajos preparatorios en la zona del archipiélago atlántico. El director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería expuso que el proyecto petrolero opera sin respetar los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

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Detalles Técnicos del Proyecto Sea Lion

El emprendimiento hidrocarburífero conocido como Sea Lion está operado conjuntamente por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Este proyecto se ubica a 198 kilómetros al norte de las islas Malvinas y contempla una extensión contractual de 35 años con la perforación de 23 pozos específicos.

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Posiciones Contrapuestas en Hamburgo

La delegación británica, liderada por la fiscal general Ellie Reeves, rechazó la competencia del tribunal sosteniendo que la demanda encubre una disputa de soberanía territorial fuera del alcance del organismo internacional. Londres afirmó que la perforación efectiva no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción comercial recién en 2028.

Impacto Inmediato y Próximos Pasos

No obstante, la comitiva argentina presentó informes técnicos de Noble Corporation que confirman la contratación de la plataforma Noble Endeavour para iniciar tareas desde enero de 2027. Tras finalizar las audiencias orales, el Tribunal del Mar ingresó en etapa de deliberación para emitir resolución entre el 13 y el 16 de noviembre de 2026.