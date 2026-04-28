Argentina sigue en acción en el Masters 1000 de Madrid: Etcheverry y Cerúndolo buscan avanzar a cuartos de final

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo buscarán avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid en partidos que se disputarán este martes. Etcheverry enfrentará al francés Arthur Fils, mientras que Cerúndolo se medirá al belga Alexander Blockx tras su victoria ante Luciano Darderi.

La actividad argentina en el Masters 1000 de Madrid continuará este martes con dos partidos clave para los tenistas locales. El primero en acción será Tomás Etcheverry , quien enfrentará al francés Arthur Fils en un duelo que promete emociones desde las primeras horas del día.

El partido está programado para comenzar a las 6 de la mañana, lo que requerirá un esfuerzo adicional para los seguidores que deseen acompañar al argentino en esta importante etapa del torneo. Etcheverry, actualmente ubicado en el puesto 25 del ranking mundial, buscará superar a su rival francés, quien ocupa la posición 21, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final y mantener viva la esperanza de un buen resultado para el tenis argentino en este prestigioso torneo.

Más tarde, no antes de las 14 horas, será el turno de Francisco Cerúndolo, quien buscará consolidar su excelente campaña en el torneo al enfrentarse al belga Alexander Blockx en los octavos de final. Cerúndolo viene de ofrecer una gran actuación el lunes, donde derrotó al ítalo-argentino Luciano Darderi en un partido que demostró su solidez y determinación.

Desde el inicio del encuentro, el argentino mostró un gran nivel, quebrando el saque de su rival en el segundo juego del primer set y manteniendo la ventaja hasta cerrar el parcial con un contundente 6-2. En el segundo set, Cerúndolo volvió a imponerse, rompiendo el saque de Darderi en el cuarto juego y controlando el ritmo del partido sin dar ninguna oportunidad de quiebre a su oponente.

Con esta victoria, Cerúndolo demostró que está en un gran momento y listo para enfrentar los desafíos que se presenten en su camino. El dominio de Cerúndolo sobre Darderi fue total, ya que el ítalo-argentino no pudo generar ni una sola oportunidad de quiebre en todo el encuentro.

Sin embargo, el desafío para el argentino es grande, ya que en esta edición del Masters 1000 de Madrid necesita sumar una buena cantidad de puntos para mantener su posición en el ranking y mejorar su desempeño en comparación con el año pasado, cuando alcanzó las semifinales. Con dos tenistas argentinos en acción, la jornada promete ser emocionante para los aficionados al tenis, quienes esperan con ansias los resultados de estos duelos que podrían marcar un hito en la participación argentina en el torneo





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