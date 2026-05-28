Argentina se suma a alianza regional contra el crimen organizado junto a Chile, Bolivia, Ecuador y Perú

Cinco países sudamericanos firmaron en Santiago de Chile un plan de acción para frenar el avance del crimen organizado. El acuerdo prioriza la coordinación fronteriza, el control migratorio, la inteligencia financiera y la cooperación técnica, con el objetivo de implementar medidas concretas y verificables. La iniciativa responde al aumento de la violencia en la región, especialmente en Ecuador, y busca ser ampliada a más naciones a través de la OEA.

Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú firmaron un acuerdo regional en Santiago de Chile para combatir el crimen organizado . Los cancilleres de estos países se reunieron el 28 de mayo de 2026 y acordaron trabajar en cinco áreas prioritarias: coordinación fronteriza, cooperación entre organismos técnicos nacionales, intercambio de inteligencia, control migratorio y medidas financieras.

El compromiso establece la creación de un grupo de trabajo que diseñe acciones concretas, medibles y verificables. Los funcionarios destacaron la necesidad de pasar de las palabras a los hechos ante el avance de las bandas criminales, que han aumentado la inseguridad en la región. Ecuador, por ejemplo, se convirtió en el país más violento de Sudamérica con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, un incremento del 550% en cinco años.

En contraste, Argentina mantiene una de las tasas más bajas de la región, con 3,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La región latinoamericana en su conjunto presenta una tasa de homicidios de 18 por cada 100.000 habitantes, triple la media mundial, y la mitad de estos crímenes están vinculados al crimen organizado.

Los cancilleres subrayaron que la delincuencia trasnacional requiere una respuesta unificada y anunciaron que presentarán el Compromiso Regional de Santiago ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para invitar a más naciones a sumarse a la iniciativa. La alianza busca fortalecer la seguridad ciudadana, proteger a los jóvenes de la influencia de las bandas, y combatir la corrupción y la compra de voluntades por parte de organizaciones ilegales.

Este esfuerzo conjunto marca un hito en la cooperación suramericana en materia de seguridad e inteligencia





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