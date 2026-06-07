Argentina se prepara para el Mundial 2026 con amistosos clave

La Selección Argentina continúa su preparación para la Copa del Mundo 2026. Luego de vencer a Honduras en un amistoso, el equipo de Lionel Scaloni tiene otro encuentro programado antes de debutar en el Mundial contra Argelia el 16 de junio.

La Selección Argentina continúa su preparación para la Copa del Mundo 2026 con una serie de amistosos de alto nivel. Luego de vencer a Honduras por 2 a 0 en un partido disputado el sábado pasado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene otro compromiso programado antes del debut mundialista.

El próximo encuentro será contra un rival europeo que se quedó fuera del Mundial pero que tiene una historia reciente con la albiceleste: Islandia. El partido se jugará en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama, y será una prueba importante para medir el estado del equipo de cara a la gran cita. Islandia fue el rival de Argentina en el debut del Mundial de Rusia 2018, un partido que terminó en empate 1 a 1.

En aquella ocasión, los nórdicos sorprendieron al ponerse en ventaja, pero el conjunto de Jorge Sampaoli logró igualar gracias a un gol de Sergio Agüero. Desde entonces, Islandia no logró clasificarse para las siguientes Copas del Mundo, pero sigue siendo un rival combativo. Este amistoso servirá para que Scaloni evalúe variantes tácticas y pruebe jugadores en diferentes posiciones, especialmente en la defensa y el mediocampo.

Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia por el grupo J. El partido está programado para las 22 horas (hora argentina) y se espera un gran desafío ante un equipo africano que ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años. Scaloni ya tiene en mente la lista de convocados, aunque aún quedan dudas en algunos puestos.

La idea es llegar al debut con el equipo consolidado y con una idea de juego clara, aprovechando estos amistosos para ajustar detalles. La ilusión de repetir la conquista de 2022 está presente, pero el camino es largo y exigente





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