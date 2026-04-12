Argentina se enfrenta al FMI: Busca fondos y flexibilización de metas en un contexto económico desafiante

El Gobierno argentino, liderado por Luis Caputo, se reúne con el FMI en busca de un desembolso y flexibilización de metas, en medio de desafíos económicos como la inflación, la caída de la actividad y la deuda. Se analiza el avance de las negociaciones, el contexto político y las estrategias para asegurar financiamiento.

Un año después de acordar un crédito por US$ 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el Gobierno argentino se prepara para un nuevo encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. La cita tendrá lugar en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Estados Unidos, donde una comitiva encabezada por el ministro de Economía , Luis Caputo, buscará destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones y flexibilizar las metas de reservas.

El contexto económico del país presenta desafíos significativos, con una inflación persistente, caídas en la industria y la construcción, y niveles récord de mora bancaria, a pesar de mantener un superávit fiscal y haber acumulado US$ 5.000 millones en reservas. La delegación, que incluirá al viceministro José Luis Daza y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, se reunirá con funcionarios del FMI e inversores para negociar los términos del acuerdo y buscar apoyo para las políticas económicas del Gobierno. El Gobierno argentino se encuentra en un momento crucial, ya que debe superar la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que abarca el período de junio a diciembre de 2025 y las proyecciones para el primer semestre de 2026. Uno de los principales objetivos de Caputo es obtener una flexibilización de las metas de reservas, permitiendo que los controles se realicen anualmente en lugar de trimestralmente, lo que evitaría la necesidad de solicitar dispensas por incumplimientos, especialmente en un año electoral como 2027. A pesar de que el Gobierno asegura haber alcanzado un acuerdo técnico con el FMI desde la visita de la misión a Buenos Aires en febrero, el organismo aún no ha confirmado esta situación. La aprobación del directorio del FMI es esencial para liberar el desembolso de US$ 1.000 millones, pero la falta de una fecha para analizar el caso argentino ha retrasado la llegada de fondos frescos. En paralelo, el Gobierno explora diversas fuentes de financiamiento, incluyendo privatizaciones y el mercado local, ante la dificultad de acceder a los mercados internacionales, lo que ha generado incertidumbre sobre la capacidad del país para cubrir sus compromisos financieros, incluyendo los US$ 24.000 millones que vencen hasta fines de 2027. El panorama económico presenta desafíos adicionales, como el aumento del riesgo país, aunque se observa una ligera disminución, se mantiene en niveles que impiden la emisión de deuda en el exterior. Además, el conflicto en Oriente Medio ha impactado negativamente en el entorno global, a pesar de los beneficios que ha generado para las exportaciones de energía de Argentina, también ha incrementado los precios de los combustibles. El Gobierno busca convencer al FMI de que la economía se encuentra en una situación favorable, aunque reconoce la dificultad de la situación, marcada por la caída de la actividad económica y el aumento de la inflación. La preocupación se centra en la recaudación fiscal, que es crucial para mantener el superávit, y en el impacto de la disminución de recursos en el gasto público, lo que genera tensiones en diversos sectores, como el PAMI, las empresas de transporte y los movimientos sociales. A pesar de estos desafíos, el Gobierno cuenta con el apoyo de Estados Unidos, un actor clave en el FMI, que jugó un papel importante en el acuerdo de swap de US$ 20.000 millones, pero a cambio espera que se implementen reformas y se garantice su continuidad





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