Argentina se enfrenta a un pago de US$4400 millones y acelera gestiones para asegurar fondos

El Ministerio de Economía de Argentina trabaja para asegurar fondos suficientes para cancelar una deuda de US$4400 millones que vence el 9 de julio. Desde el 15 de mayo, el país ha recibido varias inyecciones de fondos, pero los depósitos del Gobierno han bajado US$500 millones el viernes pasado. El Gobierno también trabaja en otras estrategias para asegurarse fondos sin refinanciar la deuda en el mercado internacional

El 9 de julio, Argentina enfrenta el desafío de cancelar unos US$4400 millones. El Ministerio de Economía ha acelerado las gestiones en las últimas semanas para asegurar fondos suficientes por diferentes vías, con el objetivo de brindar certidumbre sobre el pago.

Desde el 15 de mayo, el país ha recibido varias inyecciones de fondos. Por un lado, el 18 de mayo se sumaron unos US$3000 millones, lo que permitió que los depósitos alcancen los US$8000 millones y se extiendan hasta 2028.

Sin embargo, los depósitos del Gobierno no solo no han crecido sino que han bajado US$500 millones el viernes pasado y han terminado en US$7500 millones. A pesar de esto, quedan pagos a organismos internacionales por US$900 millones antes del compromiso con los bonistas. En paralelo, el Gobierno también trabaja en otras estrategias para asegurarse fondos sin refinanciar la deuda en el mercado internacional. La estrategia para afrontar los vencimientos entre 2026 y 2027 aún no está clar





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