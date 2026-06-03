Argentina se adhiere al Tratado Transpacífico: una oportunidad para ampliar exportaciones y acceso a mercados clave

El canciller argentino anunció la adhesión del país al Tratado Transpacífico, que agrupa a 12 economías mundiales y representa el 13% del PBI global. El acuerdo ofrece acceso preferencial a economías clave de Asia-Pacífico y puede facilitar la integración de Argentina con los principales mercados del mundo.

El canciller argentino anunció en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que el país se adherirá al Tratado Transpacífico ( CPTPP , por sus siglas en inglés), que agrupa a 12 economías mundiales y representa el 13% del PBI global.

El acuerdo ofrece acceso preferencial a economías clave de Asia-Pacífico, una región en la que Argentina busca ampliar sus exportaciones de alimentos, energía, minería y servicios. El CPTPP propone una política de libre comercio entre las regiones que lo constituyen y abarca a casi 600 millones de personas. Todos los miembros tienen que aceptar abrir negociaciones con el país.

El anuncio del canciller coincide con la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Argentina también busca sumarse. Los analistas consideran que entrar al club de países desarrollados puede facilitar una futura adhesión al CPTPP. El tratado incluye materias de apertura comercial, protección de inversiones, comercio digital, compras públicas, transparencia regulatoria, competencia y estándares laborales y ambientales, y políticas de intervención económica.

Los miembros del CPTPP también evalúan el historial de cumplimiento y la capacidad de sostener reglas estables en el tiempo. Por eso, muchas de las reformas que el Gobierno impulsa en el marco de la adhesión a la OCDE podrían ayudar en la candidatura al acuerdo transpacífico. El grupo busca la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio, el impulso del comercio regional y crecimiento sostenible.

Para las empresas argentinas, el dato es muy relevante porque el CPTPP no solo reduce aranceles: también establece reglas modernas sobre servicios, inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, compras públicas y facilitación del comercio. Se trata del inicio de un proceso de adhesión y no de un acuerdo vigente, pero marca una señal clara: el país busca integrarse con los principales mercados del mundo, generando nuevas oportunidades para exportadores e importadores





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