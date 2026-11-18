El gobierno argentino se abstuvo en la ONU sobre violencia contra mujeres, aislándose en América Latina. Una decisión que contrasta con la protección legal interna y la posición de otros aliados globales en la Asamblea General.

El gobierno de Javier Milei ha generado una fuerte controversia internacional y doméstica tras ordenar la abstención de la delegación argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la votación de una resolución fundamental para la protección de los derechos humanos. Este posicionamiento, adoptado el lunes por la tarde, deja a Argentina como el único país de América Latina que no apoyó abiertamente los esfuerzos globales para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra las niñas y las mujeres.

El aislamiento diplomático en la votación

La abstención, realizada por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, sitúa al país en un grupo minoritario de seis naciones que no emitieron voto afirmativo. Junto a Argentina se mantuvieron en esta posición Estados Unidos, Rusia bajo la dirección de Vladimir Putin, Bielorrusia con Alexandr Lukashenko, Burkina Faso y Camerún. Este escenario deja a Argentina políticamente aislada en su región, mientras que una abrumadora mayoría de la comunidad internacional, con 175 votos a favor, ratificó su compromiso con la normativa.

Also read Milei critica economistas y rechaza devaluación del dólar en Argentina

El alineamiento estratégico con la administración Trump

El motivo principal de este distanciamio radica en la coordinación automática con la Casa Blanca de Donald Trump. La delegación estadounidense argumentó que la resolución no representaba una prioridad para su administración, estableciendo una clara línea ideológica en contra de las políticas de género, salud sexual y reproductiva, así como la educación sexual que busca impulsar el texto aprobado. El gobierno de Milei siguió esta directriz, optando por alinear su voto con Washington en lugar de hacerlo con otros aliados tradicionales o con sus propios compromisos legislativos internos.

Contradicciones con aliados y legislación nacional

Resulta significativo destacar que la abstención argentina no coincidió con la postura de Israel, un aliado estratégico del gobierno libertario que actualmente se enfrenta a un proceso electoral interno que podría dejar fuera del poder a Benjamín Netanyahu. A pesar de los frecuentes choques diplomáticos entre Tel Aviv y la ONU por la cuestión palestina, el Estado hebreo contó con un amplio consenso social para apoyar esta resolución específica, reconociendo los niveles extremos de violencia que sufren mujeres y niñas en territorios con conflictos abiertos como el de Palestina, Ucrania, Rusia, Sudán y Myanmar.

Advertisement

A nivel interno, la decisión choca frontalmente con la legislación vigente en Argentina, la cual ya contiene marcos protectores específicos para estos derechos. Esta situación resuena con experiencias anteriores del ejecutivo, como la orden de votar en contra del proyecto de resolución sobre el Informe de la Corte Penal Internacional el pasado 2 de noviembre, o la abstención en la moción sobre la soberanía permanente del pueblo palestino el 11 de noviembre, decisiones que también fueron criticadas por contradecir principios jurídicos y estratégicos del país.

Reacciones políticas y consecuencias inmediatas

La oposición política ha condenado fermemente el movimiento, con la diputada de la Coalición Cívica etiquetando la abstención como vergonzante y un acto de desprecio hacia las víctimas de la creciente violencia contra las mujeres en el territorio nacional. Esta postura de la Cancillería, liderada actualmente por Pablo Quirno, contrasta con la evolución del ex canciller Gerardo Werthein, quien previamente votó en contra de una resolución similar antes de ajustar su perspectiva. Ante la ausencia de una explicación oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno enfrenta el desafío de reconciliar su alineación geopolítica con las expectativas de protección de derechos humanos asumidas legalmente.