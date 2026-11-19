Argentina se abstuvo en la ONU sobre resolución de derechos de mujeres. Críticas de opositores y funcionarios señalan alineamiento con EE. UU. y retroceso en derechos humanos.

La Argentina confirmó este martes su posición de abstención en una votación clave de las Naciones Unidas dirigida a intensificar los esfuerzos globales para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas. Esta decisión oficial coloca al gobierno de Javier Milei en un escenario de aislamiento relativo dentro de la asamblea, rompiendo con el consenso internacional tradicional en temas de derechos humanos y provocando una inmediata y fuerte reacción política dentro del país.

Abstención argentina y alineamiento diplomático

La delegación argentina no intervino en el recinto para fundamentar su postura, limitándose a registrar su abstención junto a otros siete Estados. La lista de países que compartieron esta posición incluye a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso. En un contraste notable, Somalia fue el único Estado que votó explícicamente en contra de la resolución. Por su parte, Israel, identificado como uno de los principales aliados internacionales del presidente Milei, acompañó la iniciativa de los votos afirmativos.

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Estados Unidos justificó sus reparos detallando objeciones a las referencias incluidas en el texto sobre políticas de género, salud sexual y reproductiva, así como la educación sexual. A pesar de estas diferencias técnicas señaladas por Washington, el resultado final para la administración argentina fue el mismo, generando incertidumbre sobre los motivos específicos de la decisión. El canciller Pablo Quirno respondió a la prensa con la frase "el diablo está en los detalles", asegurando que existían discrepancias con aspectos del documento sin especificar párrafos o medidas concretas.

Denuncias de incoherencia legislativa y política

El diputado nacional Esteban Paulón calificó la abstención como un daño severo a la imagen de la República Argentina, argumentando que la medida contradice la legislación nacional vigente. Paulón señaló que el gobierno se ha desentendido de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Consideró que esta decisión sitúa al país en una posición de sumisión y falta de coherencia con su supuesta política histórica de derechos humanos, acusando al Ejecutivo de un alineamiento acrítico con la política exterior estadounidense.

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La Ministra de las Mujeres, Estela Díaz, definió la decisión como un acto de violencia política, simbólica y discriminación que se extiende a las redes sociales. Díaz afirmó que el presidente observa al expresidente Donald Trump como referencia y lo copia en sus posiciones en foros internacionales. Subrayó que su gestión municipal recibe apoyo y solicitudes de más recursos para abordar las violencias, independientemente de la orientación política de los gobernantes, evidenciando una brecha entre la administración nacional y la gestión local.

Para la diputada jujeña Nati Morales, se trata de un acto de un gobierno negacionista y misógino que no posee una política formal para condenar la violencia contra la infancia y las mujeres. Morales señaló que el accionar gubernamental es meramente simbólico, diseñado para sostener una posición afín a la internacional de derecha. Asimismo, el diputado y excanciller Jorge Taiana etiquetó la abstención como un nuevo bochorno diplomático, resaltando la historicidad de la iniciativa que Argentina decidió no acompañar.

Impacto en derechos humanos y tradición diplomática

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade lanzó un repudio absoluto hacia la decisión, afirmando que el voto de abstención no representa a la Argentina, sino exclusivamente al gobierno de Javier Milei. Frade cuestionó el alineamiento con Donald Trump y definió la abstención como un alejamiento del consenso internacional. El exministro de Educación Daniel Filmus añadió que la medida rompe con la tradición diplomática argentina en la defensa de los derechos humanos, distanciándose de un legado de protección destacado para niñas, niños y adolescentes.

La directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo, María Alejandra López, expresó su preocupación por las consecuencias prácticas de este voto. Advierte que la posición argentina podría reforzar el temor de las víctimas locales a realizar denuncias, generando una situación de anomía jurídica. Existe el riesgo concreto de que el Estado enfrente sanciones internacionales en el futuro debido a estos reclamos, especialmente si se considera que la legislación argentina ha sido históricamente un modelo a nivel global en esta materia.

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Mientras el gobierno justifica su postura con argumentos no detallados sobre la ideología del texto de la ONU, las encuestas de opinión sugieren que incluso los votantes de Milei no apoyan estos posicionamientos. La crítica generalizada entre legisladores de oposición, funcionarios de gestión y expertos en derechos humanos señala que la abstención representa un retroceso significativo en el compromiso con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas en el escenario global.