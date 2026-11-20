El Senado aprobó por unanimidad la nueva normativa que estabiliza derechos tras años de conflicto. La ley busca garantizar recursos estables y supera los vetos previos de Javier Milei.

El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la nueva ley de Fortalecimiento de Discapacidad, consolidando un régimen permanente para las medidas que anteriormente regían bajo un estado de emergencia cuya vigencia expira en diciembre. La iniciativa logró convertirse en norma legal con el voto afirmativo de los 71 senadores presentes en la Cámara alta, cerrando un largo ciclo de disputas legislativas y presiones sociales que involucraron a familias, organizaciones civiles y actores políticos de todas las bancadas.

Mecanismo de aprobación y impulso pontificio

La aprobación definitiva de esta normativa no habría sido posible sin la convergencia de dos factores clave que movilizaron a los legisladores hacia el consenso. Por un lado, la presión sostenida de las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de personas con discapacidad, quienes denunciaron sistemáticamente la falta de aplicación de derechos básicos durante los últimos meses. Por otro lado, la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione actuó como un catalizador político de última hora, obligando al Ejecutivo a reconsiderar su postura.

Posiciones de la oposición y la sociedad civil

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La senadora Lucia Corpacci, representante de Catamarca, enfatizó que el proyecto sancionado no provino del Ejecutivo, sino de la sociedad, y acusó al gobierno de Javier Milei de mantener una brutalidad institucional contra el sector desde que asumió la presidencia. Asimismo, la senadora Beatriz Ávila, de Tucumán, recordó las etapas de la ley de emergencia y advirtió que la discapacidad no debe ser utilizada como una variable de ajuste en las políticas económicas del Estado.

Impacto real y desafíos del Presupuesto 2027

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La transición desde la emergencia hacia este nuevo régimen estable conlleva desafíos administrativos y financieros inmediatos que los legisladores opositores han comenzado a señalar. Desde diversas bancas se ha solicitado que los recursos necesarios para cumplir con la nueva norma queden plasmados de manera inequívoca en el Presupuesto 2027. Esta solicitud surge como respuesta a la estrategia utilizada previamente por el gobierno para evitar la aplicación plena de las normativas vigentes, generando incertidumbre sobre el cumplimiento futuro por parte del Ejecutivo. El contexto histórico de este conflicto es crucial para entender la urgencia de la sanción. El primer veto de Javier Milei se produjo el 4 de agosto de 2025, días después de que el Congreso rechazara esa decisión con dos tercios de sus votos. La Casa Rosada intentó eludir la aplicación mediante la imposición de condiciones sobre las fuentes de financiamiento, argumentando que el Congreso debía determinarlas. Sin embargo, la Justicia intervenía para entender que el Estado no podía justificar la inacción basándose en cuestiones presupuestarias no resueltas por el Legislativo.

Evolución legislativa y resistencia gubernamental

A pesar de las resoluciones judiciales y el rechazo legislativo al veto inicial, la reglamentación completa de la ley 27.793 recién se concretó el 4 de febrero, pero desde el colectivo de discapacidad se denunció su falta de aplicación práctica. Esta situación derivó en nuevas denuncias judiciales, mientras el gobierno reprimía a las familias y organizaciones que reclamaban en las puertas del Congreso. La movilización popular fue determinante para imponer el tratamiento del tema, especialmente cuando la visita del pontífice al Cottolengo, perjudicada por la falta de financiamiento, puso en alerta al gobierno. En un intento por controlar la narrativa, un sector de los libertarios, en coordinación con Patricia Burrich y Martin Menem, comenzó a trabajar en una ley superadora que al principio no tenía forma definida. Finalmente, decidieron copiar los principales puntos de la Ley de Emergencia que la oposición pedía prorrogar. Mientras tanto, aparecieron tensiones internas con el Presupuesto 2027, donde el capítulo VI proponía cambios profundos en derechos reconocidos por la Ley 27.793 y la 24.901. Para resolver este brete, Menem puso al diputado Oscar Herrera Ahuad a recolectar los pedidos de las organizaciones, buscando un equilibrio que evitara un nuevo conflicto social y político.