Argentina's Alfajor Industry: A Diverse and Popular Snack

Argentina is known for its love for alfajores, a popular snack that is enjoyed across the country. The industry is diverse, with large industrial companies dominating the mass market, and smaller artisan and micro businesses contributing to the diversity of the offer. The classic alfajor, with its dulce de leche and chocolate coating, remains the most popular choice, but each region has its own unique style, reflecting its cultural identity.

En Argentina se consumen más de 14 millones de alfajores por día, según estimaciones del sector golosinero y de la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGYA).

Es, sin discusión, el snack dulce favorito del país: aparece en desayunos, meriendas, mochilas escolares y mesas familiares como un comodín que nunca falla. Además de ser, muchas veces, ese bocado que te mata el antojo. Pero detrás de esa popularidad se despliega un universo tan diverso que nos lleva a repensar cómo está compuesto el mapa productivo del alfajor.

Desde los industriales hasta los artesanales así se dividen según su fabricación: existe un grupo consolidado de grandes empresas que dominan el mercado de consumo masivo. Operan con plantas de alta tecnología que son capaces de abastecer la demanda tanto nacional como internacional. La mayor cantidad de unidades productivas corresponde a pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el país.

Muchas de estas fábricas se convirtieron en el motor de las economías locales, especialmente en provincias con una fuerte identidad alfajorera. Existe una red incalculable de microemprendimientos y pastelerías artesanales (a veces los comercializan en su mismo bar o restaurante) que, aunque operan a menor escala, contribuyen a la diversidad de una oferta que alimenta el 35% del mercado, liderado principalmente por el segmento joven. El clásico imbatible sigue siendo el de dulce de leche cubierto de chocolate negro.

Pero, como sostienen los especialistas, no existe un solo alfajor argentino: cada región desarrolla su propio estilo, marcado por sus ingredientes y su identidad cultural.

"Es increíble la cantidad de alfajores regionales de diferentes lugares y cada uno le pone su impronta. Yo creo que cada región refleja su identidad con su producto típico, con las mermeladas, las frutas, con algún ingrediente que haya en ese lugar, y eso es lo que hace distintivo el alfajor de cada región"Juan Manuel Herrera @juanmanuelherrera1, panadero, pastelero y conductor del programa "Maestros del Alfajor".

Caminos y Sabores, este año se realizará nuevamente del 9 al 12 de Julio y más allá de las opciones que se podrán comprar , volverá a realizarse el certamen Copa Alfajor Argentino para elegir el mejor alfajor en tres categorías: Marplatense, De Autor y Blanco. Desde marcas muy conocidas a creaciones artesanales que crecen de boca en boca -las más novedosas empujadas por famosos, cantantes, youtubers, y figuras televisivas- los alfajores son una tentación y para sumar más datos, los organizadores del Campeonato Mundial del Alfajor dan constancia de que para la última edición se sumaron 2500 productores para participar.

El pistacho fue uno de los ingredientes que se pensó venía para sorprender, hacer moda y seguir de largo, pero no fue así. Camboya, Guolis, Milagros del Cielo, o como Havanna y lucchiano´s que ofrecieron sus propuestas lanzándolas el mismo día y no dejaron de vender ni ganar premios.

Actualmente el de Pistacho es el que más vende la cadena de helados que, en palabras de su cofundador y Ceo, Christian Otero recuerda: "Cuando trajimos el pistacho al país, hace 10 años, representaba menos del 1% del mercado, hoy en Lucciano´s, más del 30% de los sabores que vendemos contienen pistacho". Y más aprovechando la semana dedicada a este producto, el streamer santafesino Spreen, lanzó un alfajor que no se puede categorizar entre los que hacen honor a su provincia de nacimiento, pero se ubican entre las nuevas marcas que se ven en los kioscos.

Con solo tres octógonos (no llevan el de grasas totales, ni el de exceso en sodio, agotó su primera tanda de 300 mil unidades en 48 horas con la publicidad realizada desde las plataformas de Spreen. Sin entrar en detalles minuciosos recorrer los grandes grupos de alfajores no deja de sorprender, e ilumina sobre lo que comemos cada vez que optamos por uno de ellos.

Se consolidó como el más vendido de todos y se convirtió en el souvenir dulce indiscutido de los viajes a la costa atlántica. Y aunque hoy se consiguen en puestos del resto del país algunas ediciones tienen su lanzamiento en la costa atlántica para volver a esa tradición de vacaciones. Respecto a su historia, hay registro de varias panaderías y confiterías que vendían alfajores dentro de una oferta que incluía facturas, masas finas y servicios de lunch.

"Es por eso que hay que ubicar el origen de este producto en pasteleros que en las décadas del ’30 y ’40 elaboraban estas pequeñas e inéditas confituras





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