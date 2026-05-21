Argentina's 2026 World Cup Roster Daring

Compensa a los jugadores que juegan en ligas insulares y Sudamérica, y vigilará las lesiones de sus estrellas clave. La Premier League finalizará el fin de semana y el Mundial se enfrentará a 18 miembros habituales. La Liga 2026 estará presente como el breve 'Inglaterra 2018' y será una apuesta fuerte para la '26 World Cup.'

La prelista de Scaloni. Con varios jugadores cerrando sus ligas, Scaloni evalúa el estado físico de su prelista, atento a las lesiones y el rendimiento en las últimas fechas.

Ya se siente. El Mundial 2026 está doblando la esquina y Lionel Scaloni seguirá dándole vueltas a la lista final, que hoy tiene 55 candidatos que buscarán dar todo lo que tengan para intentar convencer al DT campeón del mundo. Hay varios integrantes de la lista, los que juegan en Francia, Portugal y Alemania, que ya no tendrán actividad hasta el Mundial, mientras otra gran parte cerrarán sus participaciones el próximo fin de semana.

Las excepción a la regla serán los futbolistas que juegan en Sudamérica, que deberán competir hasta mediados de la próxima semana, cuando se cierran la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. A su vez, el entrenador deberá prestar especial atención a las lesiones que padecen varios jugadores argentinos que cuentan con grandes chances de ir al Mundial.

Algunos ejemplos son Aston Villa, Olympique de Marsella, Atlético de Madrid, Crystal Palace FC, Racing Club y River Plate. Por su parte, otros jugadores como Christian Romero (Tottenham Hotspur) y Cristiano Romero (Boca Juniors) están recuperándose de lesiones y se despedirán con un partido menos que el Mundial. Otros como Allison (Boca Juniors) y Maximilian Zoberezo (Napoli) ya no tendrán acción y se despidieron de sus equipos el último fin de semana.

Algunos, como Paulo Dybala (Juventus) y Aleix Vidal (Valencia), solo tienen un partido este fin de semana. La última fecha de la Bundesliga bajó la persiana el fin de semana pasado, por lo que los equipos en esa liga ya no juegan. Por su parte, Union Saint Gilloise debe jugar equipos por la Pro League. River Plate y Atlético de Madrid se despide de sus últimas competiciones el fin de semana próximo.

Otros equipos como River Plate y Cruzeiro se despidieron de sus campeonatos hace unos días. Algunos, como la Premiership inglesa bajó la persiana el fin de semana pasado, haciendo que los equipos en esa liga ya no jueguen





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