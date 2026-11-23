Argentina faces Scotland in the Nations Championship semi-final at Twickenham on July 12, aiming to avenge recent defeats and reach the final against France or South Africa.

La Selección de Rugby de Argentina, conocida como Los Pumas, se prepara para disputar la semifinal del Nations Championship ante la selección de Escocia. Este encuentro decisivo se llevará a cabo el 12 de julio en el estadio Twickenham de Londres. El equipo argentino busca reafirmar su posición y cerrar una de las cuentas abiertas desde el inicio de la competencia.

Trayectoria y resultados recientes del equipo

Los Pumas han mostrado una capacidad de respuesta notable en los últimos partidos tras una fase regular complicada. El equipo obtuvo una victoria contundente con un marcador de 35-21 contra Gales en San Juan. Asimismo, lograron imponerse por 19-14 a Italia en Génova, lo que brindó un respiro importante a los dirigidos por Contepomi.

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Ante la fuerte actuación de Australia, los argentinos empataron 28-28 en agosto. Esta marca es particularmente relevante dado que la selección australiana los había vencido por 27-21 apenas una semana antes. Sin embargo, el balance general presenta desafíos significativos con derrotas frente a Escocia, Inglaterra, Sudáfrica, Irlanda y Francia.

Las dos pérdidas más dolorosas ocurrieron en noviembre y con márgenes amplios. Los Pumas cayeron 42-12 en Dublín y 45-17 en París, en el Stade de France. A pesar de estos altibajos, el triunfo en Génova permitió mantener la ilusión de llegar a las instancias finales del torneo.

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Semi-final contra Escocia y contexto histórico

Argentina cerró la fase regular en cuarta posición de la conferencia Sur, acumulando 11 unidades en la tabla de posiciones. Este resultado los coloca en una situación específica para el cruce con Escocia en Londres. La historia reciente entre ambas selecciones es intensa y reciente, lo que añade presión al partido.

La última vez que se enfrentaron, Escocia ganó 47-38 en el estadio Kempes el 4 de julio. En aquel duelo, Los Pumas lograron anotar 38 puntos de local, pero finalmente se retiraron sin puntos. El reencuentro en Twickenham representa la oportunidad perfecta para saldar esa deuda y demostrar el crecimiento del equipo.

Un triunfo en Londres no solo permitiría a Argentina avanzar a la gran final, sino que también validaría la estrategia de juego implementada durante el torneo. El enfrentamiento se convierte en un duelo de titanes donde cada jugada será analizada bajo la lupa del éxito o el fracaso.

Programación y próximas instancias del torneo

El partido contra Escocia marca el cierre de la etapa eliminatoria para Los Pumas antes de la final. Si el equipo argentino logra la victoria, se clasificará para jugar la final del Nations Championship. El otro finalista será definido entre Francia y Sudáfrica en la otra semifinal.

La final está programada para celebrarse en las mismas instalaciones londinenses. El público podrá seguir el desarrollo del evento a través de la página oficial de la entidad reguladora. Este formato concentrado en Londres permite que el clímax del torneo sea accesible y de alto nivel competitivo.

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Candidatos a premios World Rugby destacados

El Nations Championship también destaca por la excelencia individual que se reconoce en los premios World Rugby. Los Pumas tienen representantes en categorías clave, reflejando la calidad del rugby argentino. Un compañero de primera línea de los Springboks figura entre los nominados, destacando la rivalidad y calidad del torneo.

Entre los otros candidatos se encuentran Jordie Barrett, centro de Nueva Zelanda, y Louis Bielle-Biarrey, wing francés. Este último apoyó nueve tries en el Seis Naciones y fue elegido el mejor jugador de ese torneo. La competencia incluye además a Malcolm Marx y Ox Nche de Sudáfrica.

En otras categorías, se reconocen esfuerzos de Fabien Brau-Boirie y Aaron Grandidier-Nkanang de Francia, Paul de Villiers de Sudáfrica y Ryunosuke Ito de Japón. El jugador del año ha sido premiado con menciones a Antoine Dupont de Francia tras su actuación contra Escocia.

La visibilidad de los jugadores argentinos y el éxito del torneo consolidan el rugby como un deporte global de primer nivel. Los Pumas tienen la oportunidad de escribir una nueva página de gloria en la historia del Nations Championship este 12 de julio.