Argentina rinde homenaje al papa Francisco a un año de su partida

El presidente Javier Milei homenajeó al Papa en Jerusalén, mientras que en Argentina se desarrollan misas y actos culturales en puntos clave de la vida de Bergoglio para recordar su legado pastoral.

El presidente de la Nación, Javier Milei , protagonizó un momento de profunda carga simbólica durante su visita oficial a Israel este martes, al acercarse a la emblemática Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén para rendir un sentido homenaje al papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. En un acto de recogimiento, el mandatario argentino permaneció en silencio y encendió una vela frente a la tumba de Jesús, un gesto que busca honrar la memoria del Sumo Pontífice.

Acompañaron al jefe de Estado en esta ceremonia la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes se encuentran junto a él en la gira internacional que mantiene el Gobierno argentino por Medio Oriente. Mientras tanto, en suelo argentino, la jornada está marcada por una serie de actos conmemorativos que buscan recordar el legado pastoral y espiritual de Jorge Mario Bergoglio. En la Argentina, el epicentro de los homenajes se traslada a la Basílica de Luján, donde se llevará a cabo una misa central que contará con la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. La ceremonia, que será encabezada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, convoca bajo las premisas de memoria agradecida y compromiso misionero, ejes centrales de la labor del Papa. Pese a que el Presidente no pudo estar físicamente presente en el país, el Gobierno nacional ha ratificado su compromiso con la figura papal a través de sus representantes. A este evento también han confirmado su asistencia figuras de diversos sectores políticos y sociales, incluyendo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, además de una nutrida representación de la CGT, reflejando el carácter transversal del recuerdo de Bergoglio en la sociedad argentina. La Ciudad de Buenos Aires, cuna de la vocación sacerdotal de Francisco, ha preparado una agenda extensa y emotiva para este día. En la Basílica San José de Flores, lugar fundamental en la historia del Santo Padre, el arzobispo Jorge García Cuerva presidirá una misa a las 20 horas. Simultáneamente, el Obelisco porteño se iluminará con la frase Nadie se salva solo, un lema emblemático de su pontificado. A esto se suman iniciativas culturales como la inauguración de un mosaico de Nora Iniesta en la estación de subte San José de Flores y circuitos guiados por los rincones donde Bergoglio forjó su identidad. Estas acciones, que incluyen desde exposiciones fotográficas hasta actos académicos en la UCA, buscan mantener vivo el mensaje de un hombre que, desde sus raíces en Buenos Aires, logró trascender las fronteras del mundo. El conjunto de estas actividades refleja una nación que, más allá de las diferencias coyunturales, se une para conmemorar a la figura argentina más influyente del siglo XXI, reafirmando su mensaje de humildad, compromiso con los vulnerables y solidaridad colectiva





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