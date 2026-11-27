La Secretaría de Energía aprobó la reglamentación de SerCA para asegurar el suministro eléctrico, mediante licitaciones semestrales y contratos de 15 años para tecnologías térmicas y de almacenamiento.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, ha oficializado el marco regulatorio completo para el Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA). Esta medida, que instrumenta la Resolución 400/2025, establece las reglas para la inversión en proyectos térmicos, híbridos y de almacenamiento, priorizando la estabilidad del sistema eléctrico nacional frente a picos de demanda.

Marco legal y objetivos del sistema SerCA

La reglamentación tiene como objetivo principal reducir el riesgo de cortes de luz en las jornadas de temperaturas extremas durante el verano y las olas de frío en invierno. Cuando el margen de reserva del sistema disminuye en estas franjas horarias críticas, aumenta la probabilidad de interrupciones del servicio o la necesidad de recurrir a importaciones y despachos de emergencia con elevado costo operativo.

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El mecanismo busca trasladar al sector privado la responsabilidad de expandir la oferta firme de energía. La medida fija las reglas generales para que los proyectos se registren y operen, asegurando que existan recursos disponibles cuando la demanda alcanza sus niveles más altos en el territorio nacional.

Convocatorias semestrales y criterios de competencia

La Secretaría de Energía, en coordinación con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), realizará convocatorias con una frecuencia mínima semestral. Estas licitaciones se basarán en informes técnicos de CAMMESA que identifican las necesidades específicas del sistema en diferentes regiones y nodos.

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Los oferentes deberán presentar simultáneamente una propuesta técnica y una económica, compitiendo dentro de los cupos de potencia asignados para cada tecnología, región y nodo específico. El enfoque está puesto en priorizar la instalación de capacidad en los puntos donde el sistema presenta mayor vulnerabilidad operativa, garantizando así la efectividad de la inversión.

Los parámetros específicos de cada llamado, incluyendo los cupos de potencia requeridos y las tecnologías habilitadas, se definirán en las sucesivas convocatorias. Se habilitan la generación térmica y los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías, entre otras opciones, para diversificar la matriz de reserva.

Contratos a 15 años y régimen de penalidades estricto

Los proyectos adjudicados firmarán Acuerdos de Servicio por un plazo de 15 años con CAMMESA. Este largo plazo otorga previsibilidad de repago a las inversiones de capital intensivo, especialmente para tecnologías de almacenamiento a gran escala o ciclos térmicos de rápida respuesta que requieren financiamiento de largo plazo para su despliegue.

La remuneración adicional que surge de las licitaciones no sustituye los pagos vigentes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por energía entregada y potencia puesta a disposición. Este esquema adicional busca asegurar la disponibilidad de los recursos contratados exclusivamente para los momentos de crisis en el sistema.

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El procedimiento incorpora un sistema de garantías financieras previas a la habilitación comercial. Los montos de estas garantías solo podrán recuperarse de manera parcial si el proyecto entra en operación dentro del plazo estipulado en el contrato, disuadiendo la especulación sin ejecución real.

Sanciones por incumplimiento y próximos pasos

Las empresas que incurran en demoras injustificadas o no cumplan con el pago de los cargos previstos quedarán inhabilitadas para participar en las dos convocatorias siguientes. Esta sanción grave busca imponer disciplina estricta sobre los cronogramas de inversión y construcción de las plantas de energía.

Una vez iniciada la etapa comercial, cualquier indisponibilidad de la potencia adjudicada durante los períodos exigidos por el despacho acarreará penalidades económicas directas para el generador. Estos cargos adicionales refuerzan el compromiso de confiabilidad que el Estado exige para mantener la seguridad del suministro eléctrico en todo el país.