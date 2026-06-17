Argentina registra superávit fiscal en mayo a pesar de la caída en la recaudación y con fuerte recorte del gasto

El ministro Luis Caputo informó un excedente primario de 1,92 billones y un financiero de 478.613 millones en mayo. La reducción en gasto de capital, subsidios y algunas prestaciones sociales compensó la caída real de impuestos como IVA y aportes a la seguridad social.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en mayo de 2024 el sector público nacional logró un superávit primario de 1,92 billones de pesos y un superávit financiero de 478.613 millones de pesos, luego de pagar intereses de deuda por 1,45 billones.

Este resultado se produjo a pesar de una caída real en la recaudación tributaria interanual. Caputo destacó que este excedente fiscal, que equivale aproximadamente a la mitad de lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), permite continuar con la política de devolución de recursos al sector privado mediante la reducción de impuestos. Los datos, difundidos por el Ministerio de Economía, detallan que la recaudación total mostró un comportamiento mixto.

Mientras que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reportó un incremento real, la medición del sector público completo -que incluye empresas públicas, fondos fiduciarios y descuenta los recursos coparticipables a las provincias- evidenció una disminución. Los impuestos más importantes ligados al consumo interno, como el IVA neto de reintegros (-11%), los aportes a la seguridad social (-4,4%) y los impuestos internos (-16,7%), cayeron en términos reales.

En contraste, los tributos asociados a la renta y al patrimonio registraron fuertes incrementos por encima de la inflación: Ganancias subió 40,6% y Bienes Personales 46,4%. Los derechos de exportación e importación también continuaron en descenso. El gasto público total se contrajo gracias a recortes significativos en varias partidas. El gasto de capital, relacionado con obra pública, sumó 183.519 millones con una caída nominal interanual del 3,8%.

Los rubros más afectados fueron Agua potable y alcantarillado y Educación, aunque Vivienda experimentó un aumento real del 64,5%. Los subsidios económicos, que alcanzaron 784.178 millones, se redujeron un 25% en términos reales. Por su parte, las prestaciones sociales -la mayor partida del gasto- totalizaron 8.381.418 millones, con un leve incremento real del 1,3%. Dentro de este rubro, jubilaciones y pensiones subieron 2,9%, las asignaciones universales 12% y las prestaciones del PAMI 15,4%.

En cambio, retrocedieron las asignaciones familiares (-6,1%), las pensiones no contributivas (-2,5%) y otros programas sociales (-18%). Este contexto de reducción del gasto social coincidió con la cuarta marcha universitaria que reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. A pesar del superávit primario de mayo, su nivel mostró una fuerte caída interanual real del 18,4%.

Dado que los intereses de la deuda pública subieron 7,8% real, el superávit financiero se redujo drásticamente tanto en términos reales como nominalmente (27,7% interanual). Finalmente, un informe del FMI señaló a Argentina como el segundo país que mejor manejo tuvo de la presión inflacionaria generada por la guerra en Medio Oriente, destacando la disciplina fiscal como factor clave





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