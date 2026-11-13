Argentina registra 242 víctimas letales por violencia de género en 2026

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reporta 242 muertes por violencia machista en Argentina entre enero y octubre de 2026, con una cifra récord en octubre de 39 víctimas fatales.

Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026, el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, ha documentado un total de 242 víctimas letales por violencia de género en Argentina. Esta cifra consolidada incluye 202 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, 8 travesticidios y 8 instigaciones al suicidio. Estos datos reflejan una tasa de mortalidad alarmante, donde en lo que va del año se produce una muerte por violencia de género cada 30 horas.

El mes de octubre ha destacado por su alta letalidad, registrando 39 víctimas mortales. Este total se compone de 34 femicidios directos, 4 femicidios vinculados y 1 caso de instigación al suicidio. Estas estadísticas representan la cifra mensual más alta registrada para un mes de octubre desde que este relevamiento inició hace 11 años. La frecuencia de estos crímenes se aceleró significativamente, llegando a producirse una muerte cada 18 horas durante este periodo.

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Detalles del mecanismo de violencia letal

Los registros detallados revelan que la violencia machista no se limita a las cifras de fallecimientos, sino que incluye una amplia gama de ataques que ponen en riesgo la vida de mujeres y personas diversas. Entre enero y el 30 de octubre de 2026, el Observatorio también contabilizó 333 intentos de femicidios directos y vinculados, además de 1 intento de transfemicidio. Estas cifras demuestran que la violencia estructural afecta a cientos de personas que sobreviven a agresiones graves.

La metodología del relevamiento, coordinada por el Observatorio y la Universidad Nacional del Delta, se enfoca en rastrear tanto las muertes consumadas como los intentos fallidos para ofrecer una visión completa de la gravedad del problema. La clasificación en femicidios directos, vinculados y travesticidios permite entender la complejidad de las relaciones de poder que subyacen a estos crímenes. Los datos indican que la violencia es un fenómeno continuo que no termina con la muerte de la víctima, sino que comienza mucho antes con agresiones físicas y psicológicas.

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Posiciones y responsabilidad del Estado

Ante este escenario crítico, el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven reitera la responsabilidad inherente del Estado en la protección de las víctimas. Los expertos señalan que la prevención, la asistencia y el acceso a la justicia no deben quedar librados a las posibilidades individuales de las personas afectadas ni depender exclusivamente de las redes de contención comunitarias. La institucionalidad debe asumir el liderazgo en la erradicación de estas prácticas violentas.

Las organizaciones civiles advierten que la realidad estadística evidencia el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia machista en Argentina. Se argumenta que la continuidad y el agravamiento de la violencia estructural son consecuencia directa de la falta de implementación efectiva de los recursos y leyes existentes. La postura es clara: se requiere una respuesta estatal inmediata y coordinada para detener la escalada de letalidad que se ha observado en los últimos meses.

Impacto y próximos pasos en Argentina

El informe completo, que detalla todos los casos registrados por el Observatorio y la Universidad Nacional del Delta, está disponible para su descarga y análisis por parte de la ciudadanía y las instituciones. La divulgación de estos datos busca sensibilizar sobre la urgencia de actuar frente a la crisis de violencia de género. Se espera que esta información impulse debates públicos y ajustes en las estrategias de seguridad y protección social.

La cifra de octubre, con 39 víctimas, sirve como un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección existentes. Los datos no son hechos aislados, sino que muestran una tendencia preocupante que requiere intervención inmediata. El lema "Ni una menos" resuena con fuerza como demandante de accountability por parte de la sociedad civil frente a las autoridades nacionales y provinciales.