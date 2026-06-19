Argentina refuerza el control migratorio con nuevas Unidades de Seguridad Migratoria

El gobierno argentino ha lanzado un programa integral de control migratorio que incluye la creación de Unidades de Seguridad Migratoria y la actualización de protocolos, en línea con políticas similares adoptadas en Estados Unidos. La medida busca combatir la delincuencia organizada y mejorar la eficiencia en la gestión de fronteras.

El ministerio de Seguridad Nacional ha implementado una nueva política de control migratorio inspirada en el modelo estadounidense. La Resolución 551/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece un programa integral con siete ejes principales: actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones, extensión de la lógica de control a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, mejora en la prevención e investigación de delitos migratorios , mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas, creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, modernización de equipamiento e infraestructura, y ampliación de la cooperación internacional.

Estas unidades, integradas por Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Prefectura Naval, tendrán un rol meramente funcional sin crear nuevas estructuras, y su personal portará un distintivo de "Seguridad Migratoria". La medida se justifica como necesaria para reforzar controles, prevenir delitos y enfrentar organizaciones criminales, afirmando que Argentina está abierta para quienes respetan la ley, pero no para quienes delinquen





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