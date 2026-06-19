Argentina reduce costos de fertilizantes y fitosanitarios pero mantiene desventajas en combustible y maquinaria agrícola

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea muestra que, tras un año de mejoras en precios de agroinsumos, persistenobreprecios críticos en combustible y transporte que limitan la competitividad del sector frente a Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

Según un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea , la Argentina continúa presentando costos agropecuarios más altos que sus principales competidores, aunque ha logrado mejoras significativas en algunos insumos clave.

El estudio comparó precios de 13 insumos, servicios y equipos en Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Los resultados muestran que la Argentina tiene precios más elevados en siete de los 13 productos respecto a Brasil, en ocho frente a Paraguay, en cinco frente a Uruguay y en cuatro frente a Estados Unidos.

Sin embargo, varios de los insumos más importantes dejaron de estar entre los más caros. En fertilizantes, el país se ubica por debajo del promedio de los otros cuatro países en la mayoría de los productos. La urea granulada, ampliamente utilizada en maíz y trigo, presenta precios hasta un 12,9% inferiores al promedio regional. Lo mismo ocurre con el fosfato monoamónico (MAP) y el fosfato diamónico (DAP).

En herbicidas, los precios locales están entre un 1,2% y un 3,7% por debajo de los valores promedio, con la excepción del 2,4D, que es un 3,5% superior. Los fungicidas muestran un desempeño aún mejor, con un producto de referencia que resulta un 13% más barato en la Argentina que en el promedio de los países comparados. Pese a estos avances, persisten desventajas importantes.

El combustible para tractores es uno de los puntos más críticos: los tractores de 200 HP cuestan en la Argentina un 28,5% más que el promedio de los otros cuatro países. Además, el costo del transporte de granos a 400 kilómetros de referencia está un 21,4% por encima del promedio, una de las mayores diferencias detectadas. Esto es particularmente sensible para una producción agrícola que depende intensamente del transporte terrestre y de maquinaria que consume combustible en todas las etapas.

En contraste, las cosechadoras muestran una ventaja clara, con precios un 8,2% por debajo del promedio. Así, aunque la Argentina logró que fertilizantes, herbicidas y fungicantes dejaran de ser un problema de competitividad e incluso resulten más baratos en varios casos, las mejoras no alcanzan para compensar los sobrecostos del combustible, la logística y parte de la maquinaria.

A esto se suma que la Argentina es el único de los países comparados que aplica retenciones (derechos de exportación) a los granos, lo que adicionalmente afecta la competitividad del sector





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agroargentino Competitividad Insumos Agropecuarios Fertilizantes Combustible Maquinaria Agrícola Costos Ieral Fundación Mediterránea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina: Dos décadas de transformación económica, social y tecnológica (2006-2026)Análisis comparativo de la evolución de la economía argentina, el poder adquisitivo, el mercado automotor, la política regional, la revolución digital y los referentes deportivos y televisivos entre 2006 y 2026. Cómo cambiaron la vida cotidiana, los precios, los vehículos, los líderes y la forma de informarse en veinte años.

Read more »

El registro histórico que consiguió Argentina en su goleada ante ArgeliaLa victoria por 3-0 igualó una actuación que solo había sido superada en la Copa del Mundo de 1994, también disputada en territorio norteamericano.

Read more »

Argentina obtiene segundo aval del BID para operación financieraEl BID aprobó un préstamo para Argentina que respalda reformas en seguridad y justicia, buscando mejorar el acceso a mercados internacionales y la estabilidad macroeconómica.

Read more »

El BID aprobó garantía por u$s 550 millones: cuántos fondos permite apalancar y cuál es el objetivoLa entidad se suma al Banco Mundial en el respaldo financiero a Argentina.

Read more »