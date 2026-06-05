Argentina recupera el primer puesto del ranking FIFA y se prepara para el Mundial 2026

La selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, vuelve a liderar la clasificación FIFA rumbo al Mundial 2026. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni, llega con cinco victorias consecutivas y con la recuperación de jugadores clave como Julián Álvarez como prioridad. Analizamos las proyecciones de campeón, el optimismo de otras selecciones como Paraguay y las historias personales que rodean al plantel en la previa del torneo que se jugará en EE.UU., Canadá y México.

La selección argentina de fútbol, conocida como 'La Scaloneta', está a doce días de su debut en el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Su primer partido será contra Argelia el 16 de junio. Recientemente, el equipo recuperó la primera posición en el ranking FIFA, un puesto que había perdido después de que España ganara la Eurocopa. Argentina llega con cinco victorias consecutivas, un factor clave para recomponerse en la clasificación tras el torneo continental europeo. Esta remontada en el ranking refleja el buen momento colectivo e individual del campeón del mundo, que busca defender su título en una nueva cita orbital.

Las proyecciones sobre el posible campeón del Mundial 2026 ya circulan con intensidad. Una simulación realizada por una empresa especializada en estadísticas deportivas ubicó a España como la principal candidata, aunque las diferencias entre los primeros equipos son pequeñas, lo que sugiere un torneo muy competitivo. Estas predicciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los hinchas debaten no solo con base en datos, sino también en señales futboleras y hasta místicas, analizando grupos, formas de juego y simpatías.

Argentina, como defensora del título, está por supuesto en el centro de todas las conversaciones, con la expectativa alta por ver si puede repetir la hazaña conseguida en Qatar 2022 y luego en la Copa América 2024. Paralelamente, el cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, trabaja en la recuperación de varios jugadores clave.

Julián Álvarez es uno de los casos que requiere atención: arrastra una molestia en el tobillo desde abril, tras un esguince sufrido en la Champions League ante el Arsenal. Aunque reapareció antes del cierre de la temporada, nunca se recuperó del todo y ahora, con el Mundial en juego, se le practica un tratamiento especial con plasma para acelerar su puesta a punto y que pueda llegar en condiciones óptimas al estreno.

Además de Álvarez, otros integrantes del plantel también están bajo observación médica, pues Scaloni llamó a dieciocho campeones del mundo y a ocho debutantes en un Mundial, buscando mezclar experiencia con sangre nueva. Otro foco de atención está en la preparación y el ambiente del equipo. El viernes, en la previa al amistoso con Nicaragua en Asunción, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, habló sobre su equipo, que vuelve a un Mundial después de dieciséis años.

Alfaro se mostró optimista y detalló que tienen un plan que respeta la idiosincrasia de su país, pero adaptado al torneo. Sobre el Grupo D, que comparten con Estados Unidos, Turquía y Australia, lo calificó de 'muy parejo' y confió en que la templanza y la capacidad de lucha de su selección los hará incómodos para cualquier rival. Estas declaraciones ilustran el ambiente de expectativa que rodea la competencia, con cada selección buscando su fórmula para avanzar.

Fuera del campo, también hay historias personales que nutren la previa. Una de ellas es la de Thiago Almada y su pareja Yazmín Jaureguy, padres de Gemma. Almada, surgido en Boca Juniors, se consolida en Europa con apenas 21 años, y su historia de amor, que comenzó en un desfile de moda, ya tiene un capítulo familiar.

También se menciona la relación de Leo Balerdi con la modelo italiana Giulia Ciancio, quien con 26 años trabaja con marcas de lujo y ya se ha integrado al círculo argentino. Estos relatos, aunque ajenos a lo estrictamente deportivo, forman parte del mosaico humano que acompaña a una Copa del Mundo.

En resumen, la selección argentina afronta el Mundial 2026 con la moral alta: es número uno del ranking, llega con triunfos seguidos y cuenta con un plantel que mezcla la experiencia de los campeones con la frescura de new talents. Las apuestas y estadísticas la colocan entre las favoritas, aunque el camino no será sencillo. La recuperación física de figuras como Julián Álvarez será crucial para el rendimiento colectivo.

Mientras tanto, el país y el mundo siguen de cerca cada movimiento, cada declaración y cada historia de vida que se entrelaza con la pasión por el fútbol





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