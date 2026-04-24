Argentina Rechaza la Invocación Británica del Principio de Libre Determinación en las Malvinas

El canciller argentino Pablo Quirno respondió a las declaraciones del Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas, reafirmando la posición argentina y rechazando el derecho a la autodeterminación de los isleños. La respuesta se produce en un contexto de tensiones internacionales y posibles cambios en el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido.

El canciller argentino, Pablo Quirno, ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones del Reino Unido con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas , rechazando categóricamente la invocación del principio de libre determinación de los pueblos, refiriéndose a los habitantes de las islas.

Esta respuesta se produce en un contexto de tensiones internacionales, exacerbadas por revelaciones de la agencia Reuters sobre la posible reconsideración del apoyo estadounidense al Reino Unido en la disputa por las islas, debido a la falta de respaldo británico en conflictos de Medio Oriente. El gobierno argentino considera la situación en las Malvinas como una persistente situación colonial, originada con la ocupación británica de 1833, y reafirma su derecho soberano sobre las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La postura del gobierno argentino se ha visto reforzada por el apoyo del presidente Javier Milei, quien ha expresado de manera contundente que las Malvinas 'fueron, son y siempre serán argentinas'. La controversia se intensificó tras la divulgación de un correo electrónico interno del Pentágono que evaluaba posibles sanciones a aliados de la OTAN que no brindaron el apoyo esperado a Estados Unidos durante el conflicto con Irán.

Dentro de estas especulaciones, se contemplaba la posibilidad de revisar el apoyo diplomático a territorios considerados 'posesiones imperiales' europeas, incluyendo las Islas Malvinas. Esta situación ha generado una respuesta inmediata por parte del Reino Unido, que ha reafirmado su posición de larga data sobre la soberanía de las islas, insistiendo en el derecho a la autodeterminación de sus habitantes y en que la soberanía reside en el Reino Unido.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, ha reiterado el compromiso inquebrantable del Reino Unido con las Malvinas, enfatizando que la soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños. A pesar de reconocer la administración británica de las islas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene que la disputa de soberanía persiste.

En una extensa declaración en la red social X, el canciller Quirno ha detallado la posición argentina, denunciando la ocupación británica de 1833 como un acto de fuerza contrario al derecho internacional que vulneró la integridad territorial argentina. Ha recordado el constante llamado de Argentina a retomar las negociaciones bilaterales, respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ha rechazado la invocación del principio de libre determinación, argumentando que los habitantes de las islas no han sido reconocidos como un 'pueblo' por las Naciones Unidas y que su participación en una disputa territorial en la que son parte como población implantada no es aceptable.

Además, ha denunciado las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, realizadas por empresas consideradas ilegítimas. El canciller ha reafirmado la disposición de Argentina a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa, agradeciendo el apoyo de la comunidad internacional a los derechos soberanos argentinos. La declaración concluye con una firme afirmación: 'Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas'





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