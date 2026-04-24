Argentina Reafirma su Soberanía sobre las Islas Malvinas ante Declaraciones del Reino Unido

El Gobierno argentino respondió con firmeza a las declaraciones del Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas, reafirmando su legítimo derecho sobre el archipiélago y denunciando la persistencia de una situación colonial. Se destaca el apoyo internacional a la posición argentina y la disposición a reanudar las negociaciones bilaterales.

El Gobierno argentino ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones del Reino Unido que reafirman su soberanía sobre las Islas Malvinas , reiterando la legítima y constante reclamación argentina sobre el archipiélago.

La respuesta oficial, emitida a través de un comunicado del canciller Pablo Quirno y amplificada por el Presidente Javier Milei, subraya la ilegalidad de la ocupación británica iniciada en 1833 y la persistencia de una situación colonial inaceptable en el siglo XXI. El gobierno argentino denuncia la vulneración del derecho internacional y la integridad territorial del país, recordando que la ocupación fue un acto de fuerza que desató una disputa de soberanía reconocida por la comunidad internacional.

La declaración se produce en un contexto de creciente apoyo internacional a la posición argentina, incluyendo recientes expresiones de respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que ha provocado una reacción defensiva por parte del Reino Unido. El Presidente Milei, con contundencia, ha reafirmado la argentinidad de las Islas Malvinas, declarando que “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

El canciller Quirno detalló en su comunicado el marco legal internacional que respalda la posición argentina, haciendo referencia a la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y exhorta a Argentina y al Reino Unido a resolverla mediante negociaciones bilaterales. Se destaca la reiterada insistencia de diversos organismos internacionales, como el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el MERCOSUR, la CELAC, el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China, en la necesidad de una solución negociada.

Además, el gobierno argentino rechaza categóricamente la invocación por parte del Reino Unido del principio de libre determinación de los pueblos, argumentando que los habitantes de las Islas Malvinas no han sido reconocidos como un pueblo por las Naciones Unidas y que su participación en un referéndum sobre la soberanía es inapropiada, dado que son una población implantada en territorio disputado. El gobierno argentino considera que el referéndum de 2013 carece de validez legal y moral, ya que no puede ser utilizado como un mecanismo para legitimar una ocupación ilegítima.

La posición argentina se basa en la defensa de la integridad territorial y el respeto al derecho internacional. La denuncia argentina se extiende a las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, calificándolas de ilegales y en violación de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Se menciona específicamente la “Decisión Final de Inversión” anunciada por Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’, considerándola un intento de desconocer los derechos soberanos argentinos. El gobierno argentino reitera su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido, con el objetivo de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y poner fin a la situación colonial.

El canciller Quirno agradeció a la comunidad internacional por el apoyo recibido en la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. La declaración concluye con una firme reafirmación de la argentinidad de las Islas Malvinas, basada en la historia, el derecho y la convicción nacional.

La postura argentina busca restablecer la soberanía sobre un territorio que considera legítimamente suyo, buscando una resolución pacífica pero inquebrantable a través del diálogo y el respeto al derecho internacional





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Islas Malvinas Soberanía Argentina Reino Unido Negociaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EE.UU. evalúa retirar apoyo diplomático al Reino Unido por las Islas MalvinasEl gobierno de Estados Unidos considera cambiar su relación diplomática con el Reino Unido debido a la disputa por las Islas Malvinas, como parte de una posible sanción a países de la OTAN por no respaldar su política en Medio Oriente.

Read more »

La dura respuesta del Reino Unido a las versiones de que Estados Unidos le quitará el apoyo en las Islas MalvinasUn portavoz del gobierno británico defendió la soberanía inglesa sobre el archipiélago. “La autodeterminación es fundamental”, remarcó.

Read more »

Aseguran que Trump analiza quitar el apoyo al Reino Unido en su disputa por MalvinasLa agencia de noticias Reuters publicó que desde el Pentágono afirman que Donald Trump evalúa sanciones a sus aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones contra Irán

Read more »

La reacción de Reino Unido sobre Malvinas, tras la filtración de la supuesta decisión de TrumpEl portavoz del primer ministro, Keir Starmar, desestimó un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos en la disputa y aseguró que “nada va a cambiar”

Read more »

Qué planteó Milei ante los rumores de un giro de Estados Unidos en las Islas MalvinasEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

Gobierno británico reafirma soberanía sobre las Islas Malvinas ante informe del PentágonoEl gobierno del Reino Unido respondió a un informe filtrado del Pentágono que sugiere una posible retirada del apoyo estadounidense a Londres en la disputa por las Islas Malvinas, reafirmando la soberanía británica y el derecho a la autodeterminación de los isleños. El informe también menciona posibles represalias de EE.UU. contra Reino Unido y España por no alinearse con su política exterior.

Read more »