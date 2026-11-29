La selección argentina de rugby 7s, dirigida por Santiago Gómez Cora, no logró la medalla de oro en la primera etapa del Circuito Mundial al caer por 21-14 ante Fiji en la final disputada en Dubái.

La selección argentina de rugby 7s, liderada por el entrenador Santiago Gómez Cora, no pudo obtener la victoria decisiva en la primera etapa del Circuito Mundial al enfrentarse a la potencia oceánica de Fiji. El partido final se definió con un marcador de 21-14 a favor de los fiyianos, dejando al equipo argentino con la medalla de plata en esta competición de alto nivel.

Desempeño táctico y momentos clave

Santiago Gómez Cora dirigió a un plantel que mostró gran resistencia durante los noventa minutos de juego, aunque finalmente cedió ante la presión constante del rival. Aunque el resultado final fue de derrota, el equipo argentino logró mantener la competitividad hasta el último momento, demostrando un nivel técnico sólido en ataque y defensa.

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La estrategia ofensiva de Argentina se basó en la velocidad y la precisión de sus jugadores clave. Sin embargo, la defensa nacional no pudo contener eficazmente los ataques coordinados de Fiji, quienes supieron explotar los espacios abiertos en los momentos cruciales del segundo tiempo para sellar su triunfo.

Luciano González Rizzoni destaca

Luciano González Rizzoni, reconocido como una de las figuras principales del torneo, tuvo que abandonar momentáneamente el campo debido a un golpe en la rodilla. A pesar de este contratiempo físico, la estructura del equipo se mantuvo intacta y logró reaccionar para igualar el marcador en la última jugada del primer tiempo.

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Esta reaccion permitía a Argentina empatar el partido gracias al try apoyado por Santino Zangara. La conversión exitosa de este tanto fue realizada por Santiago Vera Feld, lo que estableció un empate parcial de 7-7 en el marcador, manteniendo las expectativas altas para el segundo tiempo del encuentro decisivo.

Arquitectura del juego y tries argentinos

El medio scrum argentino demostró un liderazgo fundamental, participando directamente en la construcción de los dos tries que anotó la selección nacional. Su capacidad de conducción y visión de juego fueron esenciales para romper la defensa rival y permitir que sus compañeros llegaran a la zona de ensayo.

Santino Zangara fue el encargado de apoyar el try que permitió a Argentina pasar al frente en el marcador. Posteriormente, el equipo sumó la conversión correspondiente para establecer una ventaja de 14-7, lo que parecía asegurar la medalla de oro hasta los minutos finales del partido.

El giro final hacia la plata

Fiji aprovechó el desgaste físico acumulado por el conjunto nacional y logró igualar el marcador a falta de solo dos minutos para el final. Esta resistencia táctica de los fiyianos cambió la dinámica del juego, obligando a Argentina a jugar bajo presión extrema en los segundos finales.

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En la acción definitiva, Los Pumas 7s tuvieron una última oportunidad para asegurar la victoria, llegando hasta las cinco yardas del campo rival. No obstante, Fiji recuperó la posesión, encontró espacios libres y apoyó el try final que selló el 21-14, confirmando su oro y dejando a Argentina como subcampeón por segunda vez en Dubái.

Balance positivo antes de Ciudad del Cabo

El balance general del seleccionado argentino fue considerado positivo, habiendo llegado a la final invicto tras derrotar a Sudáfrica (26-19), Estados Unidos (35-24) y Australia (26-17) en la fase de grupos. Además, vencieron a Francia (15-12) en las semifinales, con dos tries de González Rizzoni y uno de Marcos Moneta.

El cordobés Luciano González Rizzoni culminó el certamen como el máximo anotador de tries, con un total de ocho转化es, consolidando su estatus de estrella del equipo. La actividad del Circuito Mundial continuará el próximo fin de semana, los días 5 y 6 de diciembre, con la segunda etapa programada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

En esta próxima cita, Los Pumas 7s tendrán una nueva oportunidad para ratificar el excelente comienzo de temporada y buscarán transformar el subcampeonato obtenido en Dubái en un paso decisivo hacia la pelea por el título mundial en la siguiente fase del circuito.