Argentina prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron trámite clave en su pasaporte

La Administración Nacional de Migraciones de Argentina ha anunciado que prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron un trámite clave en su pasaporte. Los viajeros deben revisar su pasaporte antes de salir del país para evitar problemas en los controles migratorios internacionales.

La Administración Nacional de Migraciones ( Migraciones ) de Argentina ha anunciado que prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron un trámite clave en su pasaporte.

De acuerdo con la información proporcionada, los viajeros deben revisar su pasaporte antes de salir del país para evitar problemas en los controles migratorios internacionales. Además, deben cumplir con determinadas condiciones para ser aceptados en dichos controles. Estas condiciones incluyen que su pasaporte cumpla con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Migraciones advirtió que, en muchos casos, los problemas recién se detectan al momento de embarcar o atravesar controles fronterizos, lo que puede derivar en demoras, cancelaciones o incluso la prohibición de ingreso o salida del país. Es importante destacar que los argentinos que viajen dentro del Mercosur y Estados Asociados podrán utilizar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente.

De igual forma, México, Estados Unidos y Canadá han prohibido la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. La medida busca evitar problemas y garantizar que los viajeros cumplan con los requisitos necesarios para ingresar o salir del país de manera segura y eficiente.

A continuación, se presentan algunos consejos para los viajeros que desean evitar problemas en los controles migratorios internacionales: Verificar que su pasaporte esté vigente y cumpla con los requisitos del país de destino. Revisar que su pasaporte contenga la información necesaria, como la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad. Asegurarse de que su pasaporte esté libre de errores o inconsistencias. No postergar la renovación de su pasaporte si ya ha vencido su vigencia.

Utilizar el DNI físico vigente para viajar dentro del Mercosur y Estados Asociados. La Administración Nacional de Migraciones de Argentina recomienda a los ciudadanos y extranjeros que planean viajar a revisar su pasaporte y cumplir con los requisitos necesarios para evitar problemas en los controles migratorios internacionales. Es importante recordar que la seguridad y eficiencia en los controles migratorios dependen de la cooperación y responsabilidad de los viajeros





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