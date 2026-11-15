Argentina Privatiza el Paso de los Libres: Licitación de CoTeCar Genera Debate

El gobierno argentino anuncia la privatización de la terminal de cargas de Paso de los Libres. Con más de 1.000 camiones diarios, el proyecto busca modernizar una frontera clave con Brasil ante las demoras actuales.

El gobierno nacional ha iniciado el proceso de licitación para la administración privada del Complejo Terminal de Cargas en Paso de los Libres, una de las fronteras terrestres más relevantes de Argentina. Esta medida busca atender la logística de carga proveniente de Brasil y superar los problemas crónicos que afectan a la vía de acceso terrestre entre la provincia de Corrientes y el estado de Río Grande del Sur.

Avance en la Licitación de CoTeCar

La iniciativa formaliza un proyecto de interés público para que el sector privado administre, explote y modernice el Centro de Fronteras de Paso de los Libres. Esta declaración constituye la etapa previa a la licitación real y lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Diego Santilli. No se trata de una concesión otorgada, sino del marco legal necesario para que empresas privadas se postulen a gestionar la infraestructura.

Also read Paso a paso, camino a Barranquilla: el plan de Boca para la vuelta de Aranda

Impacto Logístico y Volumen de Carga

El complejo CoTeCar registra un promedio de más de 1.000 camiones por día, con capacidad para estacionar unos 900 vehículos. Funcionan en el predio organismos de control estatal como Aduana, Migraciones y Senasa. Por su volumen, es la segunda aduana terrestre más importante del país y la tercera frontera en movimientos migratorios con 3.016.946 en 2025.

Advertisement

Demoras e Inseguridad en la Frontera

Los transportistas denuncian demoras de hasta tres días y carencia de iluminación y cámaras de seguridad. La falta de coordinación entre organismos y los altos costos de transporte son los problemas principales que busca resolver la inversión privada en la zona fronteriza.

Respuestas Empresariales y Sindicales

Delia Flores de CALIBRE exige la intervención privada para asegurar la inversión que el Estado no realiza. El sindicato UPCN, representado por Javier Araujo, exige claridad sobre el futuro laboral de los trabajadores actuales, ya que los pliegos de licitación aún no están publicados para definir las condiciones del traslado.