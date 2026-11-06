Argentina presenta medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

Argentina avanzó en su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La Argentina avanzó en su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se decreten medidas provisionales que frenen las operaciones de exploración offshore de hidrocarburos frente a las Islas Malvinas. La Oficina del Presidente informó este viernes que la audiencia se desarrollará entre el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. El objetivo central es impedir la explotación de recursos en esa zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

Solicitud legal de medidas provisionales

El Gobierno presentó el pedido de medidas provisionales el pasado 13 de octubre con el fin explícito de evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos naturales que pertenecen a la Argentina. Esta acción legal busca detener la explotación de hidrocarburos en aguas disputadas y salvaguardar la integridad de la soberanía nacional frente a intervenciones externas no consentidas.

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Equipo jurídico y respaldo internacional

La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación. Para sostener la posición argentina, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional con experiencia probada en litigios complejos ante tribunales internacionales. Entre los expertos destacados se encuentra un exsecretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad en 2012.

Estrategia legal y defensa de recursos

El otro experto clave es el ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales. Su participación refuerza la argumentación técnica sobre la titularidad de los yacimientos subacuáticos. La estrategia legal se centra en demostrar que la autorización británica carece de validez jurídica en el contexto de la disputa territorial histórica y la aplicación del derecho internacional marítimo vigente.

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Ratificación de la postura argentina

El Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. La autoridad ejecutiva reafirmó su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido. Esta postura refleja la continuidad de la política de Estado respecto a las islas y su entorno marino, independientemente de los ciclos políticos internos o las presiones diplomáticas externas.

Próximos pasos en Hamburgo

La audiencia de medidas provisionales está programada para los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. Este evento marca un hito procesal crucial en la disputa legal. Los argumentos presentados por el equipo jurídico argentino buscarán establecer la urgencia y la necesidad de preservar el statu quo hasta que se resuelva el fondo del asunto. El tribunal evaluará si existen riesgos de daño irremediable a los derechos argentinos que justifiquen la suspensión inmediata de las operaciones petroleras británicas en la zona.