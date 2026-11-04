Argentina presenta equipo titular ante Irlanda con regreso de lesionados

Los Pumas alinean su mejor formación para el duelo contra Irlanda en Dublín, con el regreso de Juan Cruz Mallía y cuatro titulares clave tras largas bajas.

La selección argentina de rugby, conocida como los Pumas, anuncia su formación titular para enfrentar a la selección irlandesa el viernes a las 17.10 horas en el Aviva Stadium de Dublín. Este partido constituye el primer encuentro de la ventana de noviembre del calendario internacional de selecciones.

El seleccionador Felipe Contepomi dispone por primera vez durante el año 2026 de su mejor disponibilidad de jugadores tras el regreso de cinco futbolistas que habían permanecido ausentes a causa de lesiones prolongadas. Esta circunstancia permite al cuerpo técnico armar un equipo con máxima competitividad para disputar el compromiso contra los irlandeses en la capital de Irlanda.

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Llegada de titulares clave al once inicial

Las incorporaciones de primer nivel para este arranque del año incluyen a Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Juan Martín González y Pedro Rubiolo, quienes debutan como titulares en la presente temporada tras su recuperación. Juan Cruz Mallía inicia el encuentro en la banda derecha del backline, mientras que Santiago Chocobares ocupa la banda izquierda del equipo.

Juan Martín González ingresa en la segunda línea del pack de avanzadas, junto a Marcos Kremer y Pablo Matera, para fortalecer la estructura del equipo. Pedro Rubiolo se asegura una plaza en el back-row, compartiendo línea junto a Guido Petti Pagadizábal. Estos jugadores suman experiencia y calidad técnica a una plantilla que busca consolidar su nivel competitivo.

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Detalles de la alineación y el plantel

El equipo titular completo presentado por Felipe Contepomi cuenta con Bautista Delguy y Mateo Carreras como las otras dos puntas del backline. Tomás Albornoz y Gonzalo García completan la línea de tres cuartos, con Albornoz liderando la organización del juego a través de la primera línea de scrum.

En el sector de las avanzadas, Gonzalo García y Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González forman la línea de pilares y segunda línea. La dirección del equipo está a cargo de Marcos Kremer y Pablo Matera, con la segunda línea liderando la estructura. Francisco Moreno, Julián Montoya como capitán y Boris Wenger conforman la línea de pilares y segunda línea.

El banco de suplentes está integrado por Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti. Joel Sclavi es la única de las cinco altas que ingresará desde el banco, lo que demuestra la profundidad y calidad del plantel convocado por el entrenador para esta gira.

Contexto y proyección del equipo

Aunque históricamente han surgido bajas menores en diversos momentos del año, la situación actual representa un punto de inflexión para el grupo dirigido por Felipe Contepomi. La posibilidad de elegir a lo mejor de sus jugadores marca una diferencia significativa en la estrategia y el rendimiento esperado durante esta ventana de noviembre.

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El cuerpo técnico ha establecido el St. Helen's Hotel como el centro operativo de la preparación en Dublín durante esta corta semana de trabajo. Desde este lugar, los Pumas se han concentrado en ajustar los detalles tácticos finales antes de enfrentarse a una de las selecciones más fuertes del hemisferio norte.

El próximo compromiso contra Irlanda no solo servirá para evaluar la eficacia de la nueva composición del equipo, sino también para medir el nivel de competencia contra un rival de primer orden. Los jugadores que regresan de lesiones buscan demostrar su estado físico óptimo y su capacidad de adaptación inmediata al ritmo de juego internacional.