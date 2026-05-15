Argentina prepara su base en Kansas City para el Mundial 2026

La Selección Argentina está a punto de iniciar su preparación para el Mundial 2026, con la Copa del Mundo a menos de un mes de distancia. La albiceleste hará base en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza y luego viajará a Kansas City, ciudad donde tendrá su base durante gran parte del torneo.

Con la Copa del Mundo a menos de un mes de distancia, se espera que la Albiceleste haga base en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza previo al viaje a Kansas City , ciudad donde tendrá su base para la cita mundialista.

A falta de menos de un mes para el comienzo de las actividades, se dio a conocer el plan pensado por parte de Lionel Scaloni para llegar de la mejor manera posible al estreno con Argeliadesde el lunes 25 de mayo se realicen concentraciones en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza para algunos futbolistas incluidos en lagestiones están pensadas para aquellos cuya temporada termine en el fin de semana del domingo 24 , lo cual incluye a las principales ligas europeas como es el caso de la Premier League, La Liga y Serie A. La intención del cuerpo técnico es que varios jugadores se entrenen durante esa semana ya bajo las órdenes de Lionel Scaloni antes de emprender el viaje a Estados Unidos, más específicamente a Kansas City , ciudad donde hará base el seleccionado nacional y donde se espera que el plantel se entrene en su totalidad por primera vez antes del comienzo a las actividades.

El complejo elegido será el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City de la MLS y que hará las veces de base de operaciones del equipo de Lionel Scaloni durante gran parte del torneo. Primeras imágenes desde adentro del predio que la Selección Argentina tendría en el Mundial 2026Este pasado lunes fue oficializada la prelista para el Mundial 2026, que cuenta con 55 nombres, de los cuales el entrenador Lionel Scaloni deberá elegir a 26 para anunciar oficialmente los que viajarán a la Copa del Mundo.y, en caso de alguna lesión previa al torneo, el futbolista en cuestión deberá ser reemplazado por uno de los que se publicó este lunes.

Lorenzo defendió la inclusión de Villa entre los 55 de Colombia: "Se lo juzgó y se lo castigó, pero hoy está jugando y a disposición





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