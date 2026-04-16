Argentina negocia préstamo de U$S 2.000 millones con respaldo del Banco Mundial para cubrir deuda

El gobierno argentino busca asegurar financiamiento a través de bancos privados, con garantías del Banco Mundial, para cubrir vencimientos de deuda y obtener condiciones más favorables que en los mercados internacionales, mientras el Ministro de Economía participa de las reuniones de primavera del FMI y Banco Mundial.

Tras la aprobación de la instancia técnica para la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el gobierno argentino se encuentra inmerso en negociaciones con organismos multilaterales con el objetivo de obtener los fondos necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Estas gestiones se desarrollan en paralelo a la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y un selecto grupo de funcionarios en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se llevan a cabo en Washington D.C. La información, difundida por la agencia Bloomberg, detalla que la Argentina busca asegurar un préstamo de aproximadamente 2.000 millones de dólares proveniente de bancos privados. Crucialmente, este crédito estaría respaldado por garantías emitidas por instituciones del Banco Mundial, lo que busca mitigar el riesgo para los prestamistas privados y, por ende, mejorar las condiciones del financiamiento. Según las precisiones de Bloomberg, el préstamo contemplaría un plazo de reembolso de seis años, con un período de gracia extendido de tres años. Las garantías provendrían del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambas entidades integrantes del Grupo Banco Mundial. En cuanto a la tasa de interés, se estima que rondaría el 5%, aunque este punto aún se encuentra bajo discusión y podría ser objeto de ajustes finales. El objetivo primordial de Luis Caputo con esta operación es acceder a financiamiento a un costo significativamente inferior al que implicaría recurrir directamente a los mercados internacionales de deuda. Actualmente, el riesgo país de Argentina se mantiene elevado, superando los 500 puntos básicos, lo que encarece considerablemente cualquier emisión de deuda soberana en los mercados globales. La estrategia de buscar garantías multilaterales responde a la necesidad de obtener recursos frescos para asegurar la estabilidad financiera y cumplir con las obligaciones de pago, al tiempo que se busca optimizar el costo del endeudamiento en un contexto macroeconómico desafiante. Estas negociaciones son de vital importancia para la gestión económica del país, ya que buscan fortalecer las reservas y proporcionar un colchón financiero que permita al gobierno continuar con su plan de estabilización y reformas estructurales sin verse ahogado por compromisos de deuda inmanejables. La participación activa en las reuniones del FMI y el Banco Mundial es fundamental para mantener un diálogo fluido con los acreedores y organismos internacionales, reafirmando el compromiso del gobierno con las políticas acordadas y buscando consolidar el apoyo financiero necesario para la consecución de sus metas económicas. La concreción de este préstamo, además de aliviar la presión sobre los vencimientos inmediatos, enviaría una señal positiva a los mercados sobre la capacidad del país para acceder a financiamiento en condiciones favorables, a pesar de los desafíos persistentes. El gobierno argentino está explorando diversas vías para asegurar la liquidez y la sostenibilidad de su deuda. La dependencia de los préstamos de organismos multilaterales y las garantías asociadas se ha convertido en una herramienta recurrente para gestionar los compromisos financieros en escenarios de acceso restringido a los mercados de capital internacionales. La efectividad de estas gestiones será clave para la trayectoria económica del país en los próximos meses. La información se actualiza constantemente, reflejando la dinámica de las negociaciones y la evolución de la situación económica





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FMI Banco Mundial Deuda Financiamiento Luis Caputo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Todo sobre Kansas y el complejo del Mundial que será base de la Selección ArgentinaEl combinado nacional se hospedará en una de las ciudades situadas en el corazón de Estados Unidos y trabajará en las lujosas instalaciones del Compass Minerals National Performance Center.

Read more »

Luis Caputo llegó a Washington para lograr que el FMI destrabe US$1.000 millones para ArgentinaEl ministro de Economía participará de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 15 de abrilEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

DT for export: Argentina y Francia, los que más técnicos aportan al MundialEn la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio habrá seis entrenadores argentinos y otros tantos franceses. La lista y el ranking de las naciones que más representantes tendrán.

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 16 de abrilEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Caputo negocia un préstamo de US$ 3.000 millones con garantías de Banco Mundial, BID y CAFLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »