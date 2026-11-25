La Albiceleste busca sumar tres puntos ante Dinamarca en el Mundial Sub 17 de Qatar. Con más de 100 ojeadores presentes, el equipo de Diego Placente defiende sus opciones de avanzar a octavos de final.

La Selección Argentina Sub 17 enfrenta su partido decisivo para asegurar su permanencia en el torneo ante Dinamarca en el marco de la Copa Mundial Sub 17 FIFA de 2026. El entrenador Diego Placente ha preparado al equipo para una instancia crítica que definirá su futuro inmediato en Qatar, donde la Albiceleste busca cumplir con una deuda histórica del fútbol nacional.

Escenario del partido en Doha y horarios

El encuentro se disputará en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en la capital Doha, a partir de las 12:30 horas argentinas. La transmisión oficial del duelo está a cargo de TyC Sports y DSports, permitiendo que los aficionados sigan en vivo el desarrollo de la jugada que puede catapultar a los juveniles a la siguiente ronda del certamen internacional.

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La centralización de las canchas en un mismo radio facilita la logística del torneo, pero también aumenta la presión mediática y deportiva sobre cada partido. Este escenario exclusivo convierte a cada enfrentamiento en una oportunidad única para demostrar el nivel técnico y la capacidad competitiva de los jugadores de la generación emergente.

Consecuencias de los resultados posibles

Una victoria inmediata contra Dinamarca depositará a Argentina en la siguiente instancia con seis puntos, asegurando su clasificación directa a los octavos de final. Incluso, este triunfo podría permitirles ganar el grupo C, siempre que Australia no logre superar a Mozambique en su encuentro paralelo, lo cual optimizaría su posición dentro del torneo.

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Un empate dejaría a la Albiceleste en el tercer lugar con cuatro unidades, una situación que ofrece opciones indirectas de clasificación como uno de los ocho mejores terceros. Sin embargo, este camino depende enteramente de los resultados de otros grupos, introduciendo un elemento de incertidumbre que los entrenadores deben gestionar con cuidado estratégico.

Por el contrario, una derrota eliminaría virtualmente al combinado nacional del torneo, cerrando las puertas a las fases siguientes y frustrando las expectativas de los hinchas y del cuerpo técnico. Este escenario obliga a los jugadores a mantener la concentración máxima desde el primer minuto, sin margen para errores que puedan costarles el sueño de la competencia.

El rol de los más de 100 ojeadores

Más de 100 ojeadores de clubes de todo el mundo han convergido en Qatar para monitorear el talento juvenil, buscando las nuevas estrellas del fútbol global. La presencia de representantes de grandes instituciones, así como de clubes de la Doha Bank Stars League, la Saudi Pro League y la UAE Pro League, demuestra la relevancia deportiva de este evento específico.

El Comité Organizador Local (COL) del torneo facilita esta experiencia mediante un programa integral que cubre viaje, alojamiento y entradas, garantizando que los scouts puedan evaluar a los jugadores con eficiencia. Esta iniciativa, en su segundo año de implementación, refuerza el compromiso de Qatar con el desarrollo del fútbol juvenil y la proyección internacional de sus instalaciones.

Dr. Ahmed Khellil Abbassi, director ejecutivo de Competiciones y Desarrollo del Fútbol en la Doha Bank Stars League, ha destacado que la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA ofrece el escenario ideal para la búsqueda de talentos. Su enfoque único, sumado a la infraestructura de primer nivel, convierte este evento en una cita ineludible en el calendario futbolístico mundial.

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La participación de figuras clave como el ojeador técnico sénior del primer equipo del Manchester United, quien asiste por primera vez a la competición, resalta el interés de las grandes ligas en este torneo. Los beneficios logísticos resueltos por el COL permiten que los profesionales se centren exclusivamente en la evaluación futbolística, optimizando la detección de futuros pros.

Recuperación argentina y contexto del torneo

Argentina inició su participación con una derrota ante Australia, lo que puso en jaque sus posibilidades de clasificación temprana. Sin embargo, el equipo mostró una mejora notable en su segundo enfrentamiento contra Mozambique, logrando una victoria crucial que les permitió mantener vivas sus opciones de avanzar.

Esta recuperación táctica y física demuestra la solidez del cuerpo técnico bajo la dirección de Placente, quienes han logrado ajustar la estrategia para enfrentar a un rival europeo sólido como Dinamarca. La capacidad de respuesta ante el revés inicial es una señal positiva para las aspiraciones del equipo en esta ronda decisiva.

El ambiente en Doha está cargado de expectativas, tanto por el nivel deportivo como por la atención que recibe el torneo en el ámbito profesional mundial. Cada acción en la cancha es observada con lupa, convirtiendo este partido en un termómetro del futuro del fútbol argentino en las categorías formativas.

La clasificación a octavos de final no solo sería un logro deportivo para el plantel actual, sino un paso fundamental para la proyección de los jugadores ante el mercado internacional. El éxito en este encuentro fortalecería la reputación de la cantera argentina y abriría puertas para las carreras de los talentos presentes.