Argentina moderniza su sistema registral con documentos digitales y portal unificado

La reforma de la Ley N° 17.801 adopta la firma digital y crea un portal centralizado para consultas de inhibiciones y registros en toda la nación, simplificando procesos inmobiliarios y ofreciendo mayor transparencia y eficiencia.

Durante muchos años en Argentina, el trámite de una escritura, la búsqueda de inhibiciones o el simple registro de un inmueble exigía a los ciudadanos y a los profesionales del derecho desplazarse entre distintas oficinas provinciales, enfrentándose a sistemas locales descoordinados y procesos de logística que retrasaban las transacciones.

En la realidad actual, cada jurisdicción cuenta con su propia plataforma, plazos específicos y reglas de presentación, algo que dificulta la operación de la cadena de valor en el sector inmobiliario y que, en la práctica, acarreaba costos adicionales y tiempos de espera prolongados. Con la reciente reforma que modifica la Ley N° 17.801 y que se concretiza en su Capítulo V, Argentina está dando un salto tentable hacia la modernización de su sistema registral.

La norma ya no condiciona a que el estudio de un documento registral se realice en papel; ahora tanto la solicitud como el documento original pueden presentarse de forma digital. Para que esto sea viable, los archivos deben estar firmados electrónicamente, en concordancia con los requisitos establecidos por el Código Civil y Comercial y la Ley N° 25.506.

De esta manera, las compras de viviendas, las hipotecas o cualquier acto de inscripción podrán gestionarse de principio a fin sin la necesidad de trasladar papeles físicos, reduciendo de forma significativa los tiempos de trámite y los costos operativos. Además, la ley introduce la figura del Consejo Federal de Registros, órgano cuyo objetivo principal es lograr una organización interna más coherente, impulsar la adopción de tecnologías y establecer pautas comunes que faciliten la circulación de documentos digitales entre las distintas jurisdicciones.

Una de las iniciativas más aguardadas por escribanos, abogados y corredores de la industria, es la creación de un portal web unificado, coordinado por dicho Consejo. A través de esta plataforma, los usuarios podrán solicitar y pagar los aranceles correspondientes, obtener diagnosticarios de informes, certificados y copias de cualquier registro del país, sin importar en qué provincia se encuentre el inmueble.

De forma paralela, se habilitará un buscador de inhibiciones en todo el territorio argentino, una herramienta que permite consultar en un único punto si un sujeto está encadenado o restringido en quienes pertenezcan a otro registro provincial, mitigando riesgos de transferencias incompletas o fraudulentas. La implementación de estos sistemas debe ser complementada con una reglamentación específica que detalle los protocolos de interoperabilidad y la seguridad de los datos, pero la base legislativa definida proporciona una hoja de ruta clara hacia una infraestructura registral mucho más eficiente, transparente y accesible.

Para el sector inmobiliario y para el público en general, la reforma abre nuevas oportunidades: podrá centralizar las gestiones en registros de diferentes provincias, eliminar intermediarios redundantes, acortar los plazos de cierre de operaciones y, sobre todo, garantizar un estándar de publicidad registral uniforme que promueva la confianza del mercado. Al mismo tiempo, la Suprema Corte ha firmado un precedente al limitar la intervención de los municipios en las propiedades privadas, poniendo fin a un antiguo control que había pareizado el ejercicio de la propiedad.

En esta confluencia de cambios, Argentina avanza hacia un sistema registral que, gracias a la consolidación de sus políticas y la integración de nuevas tecnologías, apunta a la igualdad de condiciones y a la simplificación de los procesos, consolidándose como un componente esencial de la modernización de la infraestructura jurídica del país





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