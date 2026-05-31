Argentina moderniza su sector nuclear con un nuevo documento

El Gobierno argentino ha presentado un nuevo documento que establece lineamientos para el sector nuclear, con el objetivo de modernizarlo y potencializar su crecimiento. El texto reconoce la actividad nuclear como una política de Estado desde la creación de la CNEA y como una capacidad acumulada durante más de siete décadas. Sin embargo, también introduce una crítica fuerte a la manera en que el sector ha sido administrado históricamente y se proyecta desde ese lugar para proponer un giro radical.

El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Asuntos Nucleares, ha presentado un nuevo documento que establece lineamientos para el sector nuclear , con el objetivo de modernizarlo y potencializar su crecimiento.

El texto reconoce la actividad nuclear como una política de Estado desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y como una capacidad acumulada durante más de siete décadas. Sin embargo, también introduce una crítica fuerte a la manera en que el sector ha sido administrado históricamente y se proyecta desde ese lugar para proponer un giro radical.

La tesis central es que la continuidad del sistema nuclear no puede justificarse únicamente por su historia, su valor simbólico o su peso institucional. El sector nuclear argentino existe para entregar resultados verificables al país que financia su operación. El Gobierno no plantea abandonar la actividad nuclear, sino reorganizarla bajo criterios económicos, comerciales y de eficiencia. La soberanía tecnológica sigue apareciendo como un valor, pero subordinada a la capacidad real de producir bienes, servicios, exportaciones y resultados concretos.

La Argentina logró construir ciencia y tecnología nuclear de alto nivel, pero no siempre consiguió convertir ese capital en una industria de escala equivalente. La nueva política busca cerrar esa brecha entre capacidad técnica disponible y resultado económico obtenido, replanteándose el lugar que debe ocupar el Estado y sus recursos en el esquema nuclear. El peronismo comenzó a mover sus fichas en el Congreso para blindar por ley algunos de los activos que considera estratégicos, en especial el reactor CAREM.

Desde el Gobierno sostienen que la revisión de la estrategia nuclear no puede separarse del lugar que ocupa hoy la Argentina en un mapa fluctuante. La Secretaría de Asuntos Nucleares sostiene que el mundo atraviesa una nueva demanda eléctrica generada por la inteligencia artificial y los centros de datos, que requiere energía estable, continua y de alta confiabilidad, atributos que encajan con la generación nuclear y, potencialmente, con reactores modulares pequeños.

La concentración global de capacidades críticas del ciclo del combustible en pocos proveedores abrió una búsqueda de alternativas confiables. Para el Ejecuivo, la Argentina puede aprovechar su trayectoria nuclear pacífica, su capacidad técnica y su ubicación fuera de zonas de tensión global para insertarse en esas cadenas.

El secretario de Estado adjunto para Asuntos sobre Control de armas y No proliferación, por sus siglas en inglés) ya ha mantenido reuniones en el pasado con el titular de la OIEA, Rafael Grossi, a quien la Rosada se postula para presidir la ONU. La apuesta oficial no está centrada sólo en producir energía eléctrica, sino en convertir al ecosistema nuclear en un sector exportador de alto valor agregado, con validación comercial





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Sector Nuclear Modernización Documento Lineamientos Activos Estratégicos Reactor CAREM Soberanía Tecnológica Capacidad Técnica Trayectoria Nuclear Pacífica Ubicación Fuera De Zonas De Tensión Global Nueva Demanda Eléctrica Generada Por La Inteli Enería Nuclear Reactores Modulares Pequeños Concentración Global De Capacidades Críticas D Alternativa Confiable Validación Comercial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno prepara proyecto de ley para desregular el corretaje inmobiliario en ArgentinaEl ministro Federico Sturzenegger anunció un borrador de ley que modificaría profundamente el funcionamiento del corretaje y la actividad de martilleros en Argentina, eliminando la obligatoriedad de matrícula y título universitario, permitiendo la interjurisdiccionalidad y liberalizando honorarios. La iniciativa genera tensión entre cámaras empresariales y colegios profesionales.

Read more »

Llega un nuevo SUV híbrido a la Argentina que promete más de 1000 kilómetros de autonomíaBYD lanzó la preventa del Seal U DM-I GS; pertenece al segmento C y tiene motorización híbrida enchufable

Read more »

El gobierno de Argentina envía un proyecto de reforma a la Ley General de SociedadesEl proyecto busca modernizar la legislación y facilitar la creación de empresas en Argentina.

Read more »

Chiche Gelblung sigue internado y crece la preocupación por su estado de saludEl periodista Samuel Gelblung continúa en terapia intensiva mientras los médicos siguen de cerca su evolución. Los detalles en la nota

Read more »