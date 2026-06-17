Argentina moderniza su mercado de capitales con autorización automática para emisiones privadas

El nuevo esquema de autorización automática para ofertas públicas del sector privado busca agilizar el financiamiento corporativo y profundizar el mercado de capitales en Argentina, según análisis de expertos.

El mercado de capitales argentino experimenta una transformación significativa con la implementación de un nuevo esquema de autorización automática para emisiones de oferta pública del sector privado.

Este cambio regulatorio, que alcanza a obligaciones negociables, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión y acciones, busca agilizar los procesos y fomentar el financiamiento corporativo. Diego Serrano Redonnet, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), analiza los alcances, perspectivas y desafíos de esta medida, que elimina la necesidad de esperar una autorización previa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La agilidad recuperada permite a las empresas aprovechar ventanas de oportunidad de mercado de inmediato, algo crucial en un entorno donde la rapidez es determinante. La expectativa se acrecienta con la próxima entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) el 1° de noviembre, que inyectará fondos frescos al sistema, generando demanda genuina por instrumentos de inversión. La combinación de este "Big Bang" regulatorio con el FAL promete un impulso histórico para el mercado local.

Se prevé un aumento real en el volumen de emisiones, democratizando el acceso al financiamiento para más empresas y robusteciendo el mercado, haciéndolo más líquido y profundo. Un mercado de capitales desarrollado no solo beneficia a emisores e inversores, sino que impulsa la inversión, el empleo y el crecimiento económico, actuando como palanca del desarrollo. Es crucial aclarar que la reforma aplica solo al sector privado; el sector público mantiene sus procesos.

La CNV no abandona su rol de supervisión, sino que pasa a un control a posteriori. La responsabilidad por la información del prospecto recae ahora con mayor énfasis en emisores, colocadores y asesores legales, quienes quedan expuestos bajo la Ley de Mercado de Capitales si no actúan con diligencia. La normativa introduce una salvaguardia adicional en casos de conflicto de intereses, como cuando un mismo estudio jurídico representa a emisor y colocadores.

En definitiva, el cambio no es una mera desregulación, sino una reasignación de responsabilidades que busca mayor dinamismo sin sacrificar la protección al inversor, promoviendo un mercado más profundo y eficiente





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