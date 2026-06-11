Argentina, Messi, Ronaldo, Ochoa: el Mundial 2026 con 48 equipos y tres sedes

El próximo jueves comienza el Mundial 2026, la edición más grande de la historia con 48 equipos y tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, con Messi, Ronaldo y Ochoa, es una de las favoritas para llevarse la Copa del Mundo. Además, Shakira y Burna Boy interpretarán en vivo en el show del evento.

Expectativa máxima: comienza el Mundial más grande de la historia con la Selección argentina como candidata Por primera vez desde su creación en 1930, la Copa del Mundo se disputará con 48 equipos y en tres sedes : Estados Unidos, Canadá y México.

Messi, que jugará su sexta edición, marcará un nuevo récord junto a Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa.llega con la ilusión de sumar su cuarta estrella, tres años y medio después de coronarse en Qatar. , que cumplirá 39 años durante la competencia, disputará su sexto Mundial y, muy probablemente, el último de su carrera.

De esta manera,La Selección, que debutará el próximo martes frente a Argelia, llega con la base del equipo que se consagró campeón en Lusail y conLos récords Lionel Messi puede alcanzar en el Mundial 2026se juega mucho en este Mundial que comienza el jueves en Ciudad de México y que desde el viernes se trasladará también a Estados Unidos y Canadá.

Es un torneo que muchos dentro y fuera del país miran de reojo, desconfiados no solo por el enrarecido contexto político-migratorio local, sino también por una coyuntura internacional marcada porLas nuevas reglas en el Mundial 2026: mayor intervención del VAR, límite a las demoras y sanciones más durasCopa del Mundo10 de junio 2026, 09:32hsEl show contará con la participación de reconocidos artistas internacionales y regionales como. Además, Shakira y Burna Boy interpretarán en vivo"DaiDai", una de las canciones incluidas en el álbum oficial del Mundial 2026.

La primera ceremonia tendrá lugar en el estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que también albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El espectáculo comenzará a las 14.30 (hora de Argentina), una hora y media antes del encuentro





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