Argentina litiga ante Tribunal del Mar contra explotación petrolera en Malvinas

Argentina solicita medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto Sea Lion del Reino Unido en 2027.

El Gobierno de Javier Milei inició el martes una estrategia legal crucial ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para detener la planificación de perforaciones petroleras del Reino Unido en aguas disputadas. Las audiencias oficiales, que se extenderán hasta el miércoles, representan el primer intento formal para obtener medidas provisionales que suspendan el avance del llamado Proyecto Sea Lion, cuyo inicio de operaciones estaba previsto para 2027.

Urge suspensión de actividades en Malvinas

Argentina presentó exámenes urgentes para que el órgano arbitral ordene al Reino Unido cesar de inmediato cualquier actividad relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental reclamada por Buenos Aires. La administración argentina argumenta firmemente que permitir la extracción de recursos naturales antes de que exista una resolución definitiva sobre la soberanía generaría un hecho consumado, estableciendo una realidad fáctica difícil de revertir en el futuro mediante vías diplomáticas o judiciales.

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La demanda se centra estrictamente en cuestiones de derecho marítimo internacional y la necesidad imperativa de adoptar medidas de conservación. El objetivo central de la delegación argentina es evitar que se adopten cualquier tipo de medida por parte de las autoridades británicas que pueda agravar la disputa territorial o obstaculizar las obligaciones internacionales que Argentina asume respecto a la protección del medio marino y la preservación del ecosistema afectado por la posible actividad industrial.

Defensa legal y cronograma de audiencias

La delegación argentina intervino en la primera ronda de presentaciones comenzando desde las 6:00 de la mañana, hora argentina, explicando las bases jurídicas que sustentan la solicitud de urgencia. Se recordó que este mecanismo provisional es necesario precisamente porque el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia fundamental sobre la soberanía aún no se encuentra constituido, lo que deja un vacío de protección legal inmediata que Buenos Aires busca suplir con esta acción cautelar.

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El miércoles tuvo lugar la segunda ronda de audiencias, donde la delegación argentina se presentó de nuevo entre las 10:30 y las 12:00 para reforzar sus argumentos legales. Posteriormente, la delegación del Reino Unido utilizó el bloque de las 17:30 a las 19:00 para presentar su versión de los hechos. Todas las presentaciones orales se realizaron en inglés o francés y estuvieron disponibles para el seguimiento público mediante una transmisión oficial del tribunal, garantizando la transparencia del proceso.

Decisión probable y medidas coercitivas

Las estimaciones del Gobierno argentino indican que la decisión sobre las medidas provisionales podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las exposiciones finales, aunque los reglamentos del tribunal no imponen un plazo obligatorio estricto para este tipo de resoluciones. Los analistas legales contemplan tres escenarios posibles: una decisión integral, un fallo parcial que acepte algunas solicitudes y rechace otras, o el desestimiento total del pedido si el tribunal considera que no se cumplen los requisitos de urgencia o competencia.

Paralelamente al litigio internacional, el gobierno nacional ha fortalecido su postura interna mediante la iniciación de 60 procedimientos sancionatorios contra las entidades involucradas, aunque aún no se han aplicado penalidades definitivas. Además, se han presentado denuncias penales contra compañías y personas vinculadas a la explotación, y se impulsa una reforma legislativa para modificar las herramientas legales disponibles y endurecer las consecuencias de la actividad en territorios marítimos reclamados.