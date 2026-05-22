Argentina: La sucesión y los bienes heredados

La sucesión puede ser un tema difícil y con muchos trámites legales, algunos de los cuales se ponen de lado. No solo implica un duelo emocional, sino que también resuelve una serie de trámites y condiciones que pueden modificar el destino de los bienes heredados. Entre ellos figura uno de los conflictos más comunes en Argentina: a muchos les preocupa que los bienes se pierdan automáticamente con el paso del tiempo, pero la realidad es más compleja.

No solo implica atravesar un duelo emocional, sino también resolver una serie de trámites legales que muchas veces se ponen de lado. Entre ellos figura uno de los conflictos más comunes en Argentina: Muchos creen que los bienes pueden perderse automáticamente con el paso de los años, pero la realidad es más compleja.

Las leyes sobre condiciones que pueden modificar el destino de una casa, un terreno o cualquier patrimonio dejado por una persona fallecida. Aunque hay diferentes plazos y condiciones legales en Argentina, no existe un plazo específico para reclamar judicialmente una herencia. Si el heredero no actúa dentro de ese período, se entiende que renunció a sus derechos hereditarios.

Además, el paso del tiempo puede generar otros problemas sobre los bienes heredados. Por ejemplo, una propiedad podría terminar implicada en procesos de prescripción adquisitiva o usucapión. Por eso, abogados especializados recomiendan iniciar la sucesión cuanto antes y mantener toda la documentación actualizada. La legislación argentina permite aceptar o renunciar a una herencia, pero no se puede aceptar simplemente una parte de los bienes.

Algunas conductas pueden interpretarse como aceptación automática de la herencia, incluso si el heredero nunca ha realizado un trámite formal





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