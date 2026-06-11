Argentina: La eficiencia energética se convierte en una cuestión económica

La eficiencia energética se ha convertido en una cuestión económica a tener en cuenta en Argentina, dada la situación macroeconómica actual con tarifas más altas y menos subsidios. Las desarrolladoras incorporan tecnologías y sistemas que buscan reducir los costos de energía.

Durante años, la eficiencia energética fue un atributo valorado principalmente por quienes tenían una fuerte conciencia ambiental. Pero en una Argentina actual con tarifas más altas y menos subsidios, empieza a convertirse en una cuestión económica a tener en cuenta.

Estos cambios macro influyen en que cada vez más desarrolladoras incorporen tecnologías y sistemas que buscan reducir estos costos. Según especialistas,, mientras que algunos proyectos con generación solar logran ahorros de hasta un 60% o 70% en el gasto, todavía existen pocos estudios sistemáticos sobre el desempeño real de este tipo de edificios en Argentina, por lo que los porcentajes de ahorro pueden variar significativamente según la ubicación, el diseño constructivo, el nivel de ocupación y los hábitos de consumo de los usuarios.cuánto se puede ahorrar realmente y si vale la pena pagar más por una vivienda diseñada bajo estos estándares.aunque sostienen que el ahorro posterio





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