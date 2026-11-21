Conoce el horario, canal de TV y las alineaciones probables para el duelo de octavos de final entre Argentina Juniors e Independiente del Clausura.

Este sábado 21 de noviembre, el Estadio Diego Armando Maradona se convertirá en el escenario central del fútbol argentino con el enfrentamiento entre Argentina Juniors e Independiente. El duelo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, está programado para comenzar a las 17:00 horas. Este partido representa un momento crucial para ambos elencos en la búsqueda de avanzar en la fase eliminatoria del campeonato.

Transmision TNT Sports Premium y DGO

Las autoridades deportivas y los canales de televisión han definido los canales oficiales para la difusión del encuentro. Los aficionados podrán visualizar el partido en vivo a través de la señal de TNT Sports Premium. Esta transmisión está disponible exclusivamente para suscriptores que cuenten con el Pack Fútbol activo en sus plataformas de cable o streaming.

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Para quienes prefieren consumir contenido digital, existen múltiples opciones de streaming habilitadas para la transmisión del choque entre el Bicho y el Rojo. La plataforma DGO permitirá el acceso en tiempo real a los seguidores que tengan contratados los servicios correspondientes. Asimismo, las empresas de telecomunicaciones Flow y Telecentro Play también ofrecerán la señal en vivo.

Arbitraje Jorge Balino y Fernando Echenique

La dirección técnica del encuentro ha sido asignada al árbitro Jorge Baliño, quien tendrá a su cargo la reglamentación y el control de las reglas durante los noventa minutos de juego reglamentario. Su experiencia será fundamental para gestionar la intensidad propia de una instancia de cuartos de final en la liga local.

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El sistema de asistente de vídeo (VAR) estará bajo la supervisión de Fernando Echenique. Este funcionario tecnológico será el responsable de revisar las jugadas dudosas, verificar posibles faltas en el área o incidentes de fuera de juego que puedan incidir en el marcador final del partido disputado en el estadio de la barrio de La Boca.

Alineacion Probable Argentina Juniors DT Diez

El técnico Nicolás Diez ha presentado la nómina de jugadores que probablemente integren el once inicial de Argentina Juniors para afrontar este desafío en casa. En la portería se ubicará Bryan Cortés, encargado de resguardar el arco local ante los ataques del elenco visitante. La defensa estará conformada por Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez y Sebastián Prieto.

En el medio campo, Facundo Carrizo y Kevin Gutiérrez liderarán el juego de creación y distribución del balón. Nicolás Oroz operará como mediocampista ofensivo clave para desestabilizar la defensa rival. El ataque lo integrarán Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina, quienes buscan anotar los goles decisivos para la clasificación en esta instancia del torneo.

Alineacion Probable Independiente DT Viera

Por su parte, el entrenador Jadson Viera dispone de Santiago Mele para la portería del equipo de Avellaneda. La zaga defensiva del Rojo contará con la experiencia de Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas. Esta línea busca neutralizar la ofensiva del equipo local en su propio estadio.

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La medular de Independiente estará integrada por Mateo Pérez Curci e Iván Marcone, encargados de recuperar posesión y organizar los ataques. Maximiliano Meza ocupará una posición destacada para generar peligro. El ataque finalizará las jugadas con Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais, jugadores con capacidad goleadora para sorprender al rival.

Importancia del Duelo en el Clausura

La relevancia de este partido radica en ser un enfrentamiento de ida de los octavos de final, lo que obliga a ambos clubes a buscar el triunfo con autoridad. La victoria otorgaría una ventaja estratégica de cara al partido de vuelta, mientras que un empate mantendría la igualdad en la serie.

Los hinchas de ambos clubes ya se dirigen hacia el estadio o configuran sus entornos de visualización. La expectativa es alta para presenciar la lucha por los puestos avanzados en la tabla de clasificaciones definitiva del torneo. El resultado definirá el rumbo de la temporada para las dos instituciones históricas del fútbol argentino.