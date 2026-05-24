Argentina: IPC registra quiebre de tendencia y mejora en abril, pero con factores transitorios

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un quiebre de tendencia genuino en abril, aunque su lectura precisa es necesaria para no sobreinterpretar una mejora que en parte descansa en factores transitorios y que no altera, por ahora, la proyección de cierre de año en torno al 30 % anual. La inflación núcleo, que refleja la dinámica de los precios más representativos de la demanda interna, bajó 0,9 puntos porcentuales respecto de marzo y registró su registro más bajo desde octubre de 2025.

El Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) registró un quiebre de tendencia genuino en abril, aunque su lectura precisa es necesaria para no sobreinterpretar una mejora que en parte descansa en factores transitorios y que no altera, por ahora, la proyección de cierre de año en torno al 30 % anual.

La inflación núcleo, que refleja la dinámica de los precios más representativos de la demanda interna, bajó 0,9 puntos porcentuales respecto de marzo y registró su registro más bajo desde octubre de 2025. La moderación de abril fue real pero parcialmente estadística, reflejando una normalización en carnes más que un cambio en la dinámica inflacionaria de fondo.

Por el lado de los precios regulados, el panorama fue diferente y menos alentador, con un avance del 4,7 % mensual, liderado por el transporte y sus subidas en combustibles y lubricantes. La composición de lo adjudicado en la primera licitación de mayo del Tesoro Nacional, frente a vencimientos por más de $9,7 billones, se distribuyó entre instrumentos atados a la tasa TAMAR y bonos ajustados por CER con vencimientos entre 2027 y 2029, permitiendo extender la duración promedio de la cartera en 1,54 años.

El Banco Central lleva comprados alrededor de USD 8.081 millones en lo que va del año, inyectando pesos al sistema a través de esas operaciones, pero el rollover sistemáticamente superior al 100 % en las licitaciones del Tesoro operó como una compensación en buena parte de esa emisión, resultando en una dinámica monetaria agregada todavía contractiva





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