Argentina introduce vacuna hexavalente en calendario 2028 para reducir inyecciones infantiles

El Ministerio de Salud de Argentina oficializa la vacuna hexavalente acelular para niños nacidos desde enero de 2028, reduciendo de nueve a cuatro las dosis necesarias.

El Ministerio de Salud de la Nación de Argentina confirmó una modificación significativa en el Calendario Nacional de Vacunación que entrará en vigor a partir de 2028. Esta decisión administrativa busca integrar la vacuna hexavalente acelular, una formulación biológica que ofrece protección contra seis enfermedades infecciosas distintas mediante una única inyección. El cambio normativo beneficiará directamente a todos los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028, estableciendo un nuevo estándar de cuidado pediátrico en el sistema de salud público nacional.

Novedad en el esquema inmunológico infantil

La resolución administrativa 1567/2026 establece formalmente la incorporación de este nuevo componente en la estrategia oficial de prevención. La vacuna hexavalente no representa un descubrimiento reciente en el campo médico, sino que ya es utilizada en otros países y se encuentra disponible actualmente en el sector privado argentino. La novedad reside en su transición hacia el esquema general público, lo que democratizará el acceso a esta tecnología más avanzada para toda la población infantil del país.

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Reducción drástica de aplicaciones necesarias

El mecanismo de esta nueva formulación permite consolidar en un solo fármaco la protección que anteriormente requería la administración separada de dos vacunas distintas. Actualmente, los bebés reciben la vacuna pentavalente y otra vacuna contra la poliomielitis, conocida como IPV, ambas administradas por separado en los meses 2, 4 y 6 de vida. Además, el esquema vigente contempla un refuerzo de pentavalente entre los 15 y 18 meses y otro refuerzo de IPV a los 5 años.

Con la implementación de la vacuna hexavalente, el proceso se simplificará considerablemente. Los niños recibirán una sola inyección en cada una de las etapas críticas de los 2, 4 y 6 meses, junto con un refuerzo único entre los 15 y 18 meses. Este ajuste elimina por completo la necesidad de aplicar el refuerzo contra la poliomielitis a los 5 años de edad, optimizando la logística sanitaria.

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Impacto en la salud pública y adherencia

En términos cuantitativos, la modificación reducirá las nueve aplicaciones actuales necesarias para proteger contra las seis enfermedades a un total de cuatro dosis durante la primera infancia. La simplificación busca facilitar el cumplimiento estricto de los esquemas de vacunación por parte de las familias. La médica pediatra Laura García Alonso, quien ejerce como coordinadora de vacunas en Helios Salud, ha destacado que estas formulaciones combinadas constituyen un avance importante en las estrategias de inmunización infantil.

Los especialistas señalan que la reducción del número de pinchazos disminuye el estrés en los lactantes y reduce las oportunidades perdidas de vacunación. Al simplificar la organización de los servicios sanitarios, se pretende aumentar la adherencia a los calendarios sin disminuir la eficacia de la protección inmunológica. Sin embargo, el impacto concreto sobre las coberturas nacionales dependerá también de factores estructurales como el acceso continuo a los servicios de salud y la disponibilidad constante de dosis.

Protección contra enfermedades graves

La vacuna hexavalente reúne componentes dirigidos específicamente contra seis patógenos que pueden provocar complicaciones severas en los primeros años de vida. Estas incluyen la difteria, una infección bacteriana que afecta las vías respiratorias superiores y puede causar lesiones cardíacas; el tétanos, causado por esporas de Clostridium tetani que provocan contracciones musculares intensas; y la tos convulsa o coqueluche, una infección respiratoria muy contagiosa.

Además, protege contra la hepatitis B, un virus que puede volverse crónico y provocar cirrosis o cáncer hepático, así como contra infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b. Un componente adicional relevante es que la formulación acelular contra la tos convulsa suele asociarse con una menor frecuencia de reacciones adversas en comparación con las formulaciones de células enteras utilizadas en esquemas anteriores.