Argentina Inaugura Centro Nacional Antiterrorismo en Alianza Estratégica con Estados Unidos

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina abrió el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), con la presencia del embajador de EE.UU. y representantes del FBI. La iniciativa busca coordinar la inteligencia antiterrorista a nivel nacional e internacional, profesionalizando el sistema tras décadas de abandono.

La Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) marcó un hito significativo en la lucha contra el terrorismo al inaugurar oficialmente el Centro Nacional Antiterrorismo ( CNA ) este miércoles. La ceremonia, de gran relevancia diplomática y estratégica, contó con la distinguida presencia del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, así como de altos representantes del FBI , evidenciando un fuerte compromiso bilateral en esta materia. El evento estuvo encabezado por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, y el subsecretario del área, José Lago Rodríguez, quienes subrayaron la importancia de esta nueva unidad para la seguridad nacional .

El CNA surge como una iniciativa concreta en el marco de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, formalizada a través del Decreto 717/2025. Su misión primordial se centra en la coordinación y el robustecimiento del intercambio de información e inteligencia antiterrorista. Para ello, se establecerá un canal directo y eficiente con agencias extranjeras de primer nivel, así como con los ministerios clave del gobierno argentino: Defensa, Seguridad, Justicia y Relaciones Exteriores y Culto. Adicionalmente, el centro trabajará en estrecha colaboración con los organismos encargados del control financiero, aduanero y migratorio, cubriendo así diversas facetas de la prevención y el combate al terrorismo.

Durante el acto inaugural, José Lago Rodríguez enfatizó el valor simbólico y práctico de la participación del FBI, calificándola como un claro reflejo de la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional argentino en los esquemas de cooperación global más importantes. Describió la apertura del CNA como la primera medida tangible y contundente adoptada por el Estado argentino en un cuarto de siglo para fortalecer y articular de manera efectiva la lucha contra el flagelo terrorista. Al evocar los trágicos antecedentes de atentados que ha sufrido el país, haciendo una alusión implícita a los devastadores ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, Lago Rodríguez subrayó la urgencia y la justificación histórica para la creación de este organismo especializado. Afirmó categóricamente que el terrorismo es una amenaza global que exige una coordinación internacional sin precedentes para su prevención y que la actual gestión gubernamental está decidida a profesionalizar el Sistema de Inteligencia Nacional, superando así décadas de aparente abandono e improvisación en la materia.

Esta inauguración se enmarca de manera estratégica dentro del proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y los Estados Unidos. En los últimos meses, esta convergencia se ha manifestado a través de hitos relevantes como la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, la puesta en marcha del laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 del Instituto Malbrán con un significativo apoyo del Departamento de Estado estadounidense, y la reciente participación del embajador Lamelas en el AmCham Summit. La colaboración del FBI en el Centro Nacional Antiterrorismo representa, por lo tanto, la consolidación de una serie de gestos de alineamiento institucional y estratégico con Washington, fortaleciendo la capacidad conjunta en áreas críticas para la seguridad.

El nuevo centro se integra a la estructura de la SIDE bajo la dirección de Cristian Auguadra, quien cuenta con el respaldo y la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo. Auguadra, por su parte, resaltó en su discurso de apertura la importancia crucial de la cooperación con el gobierno estadounidense como un pilar fundamental para la profesionalización e integración del organismo, subrayando la visión compartida para enfrentar las amenazas del siglo XXI de manera coordinada y eficaz. El establecimiento del CNA no es solo una formalidad, sino un compromiso activo y una herramienta esencial para salvaguardar la seguridad de la nación y contribuir a la estabilidad regional e internacional





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