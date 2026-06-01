Argentina impulsa un acuerdo estratégico con Japón para reactivar exportaciones y atraer inversiones en medio de la reconfiguración global

El gobierno argentino busca negociar un tratado comercial con Japón, un mercado de alto poder adquisitivo, para ampliar el acceso de la agroindustria y atraer inversiones en minería y energía, mientras enfrenta proteccionismos y define un nuevo régimen de incentivos.

El gobierno argentino, en el marco de una estrategia de reinserción internacional, está impulsando activamente la negociación de un acuerdo comercial estratégico con Japón, dentro de una política más amplia de relanzamiento del Mercosur .

Esta iniciativa busca reposicionar a la región en un escenario de reconfiguración de cadenas globales de valor y mayor competencia geopolítica. Japón representa un mercado sumamente atractivo para Argentina por su escala y su altísimo poder adquisitivo, con más de 122 millones de habitantes, un PBI superior a los u$s 4,2 billones y un PBI per cápita cercano a los u$s 34.000.

Sin embargo, las cifras actuales de comercio bilateral muestran una relación muy desigual: las exportaciones argentinas a Japón apenas alcanzaron los u$s 295 millones, mientras las importaciones desde ese país sumaron u$s 1.424 millones, generando un déficit comercial significativo para Argentina. Además, el 91% de las exportaciones totales del Mercosur a Japón provienen de Brasil, lo que evidencia la necesidad de diversificar y aumentar la participación argentina.

Para la especialista y ex secretaria de Comercio Exterior, María Bircher, este acuerdo es fundamental para contrarrestar la reconfiguración de cadenas de suministro y las nuevas barreras comerciales. Desde su perspectiva, estos tratados son la vía más directa para que Argentina obtenga mejor acceso a mercados para su agroindustria, pesca y alimentos, y también para atraer inversiones en sectores estratégicos como minería y energía.

No obstante, el camino no es simple. Japón, pese a su interés, esconde posiciones sumamente proteccionistas en sectores sensibles para su consumo interno, como la agricultura. A cambio de posibles concesiones argentinas en aranceles, Tokio prioriza conseguir acceso a minerales críticos y alimentos de alta calidad. Argentina tiene un potencial competitivo real para abastecer a Japón en productos de alto valor, comolangostinos, carne porcina y cereales, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria es una preocupación global.

Un elemento clave en esta estrategia es el nuevo régimen de inversiones 'Super RIGI' (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que busca atraer financiamiento externo para proyectos mineros y energéticos a gran escala, actividades que hoy están subdesarrolladas en el país. Este marco legal es crucial porque, por ejemplo, un auto eléctrico demanda hasta cuatro veces más cobre que uno convencional, lo que resalta el valor estratégico de nuestros recursos.

Para la Argentina, la consolidación de acuerdos con potencias como Japón y Canadá no solo implica mayor acceso de mercado para sus exportaciones tradicionales, sino también la oportunidad de transformar sus recursos naturales en bienes con mayor valor agregado, apalancados por el financiamiento productivo de grandes economías. Sin embargo, voces cercanas al Palacio de Hacienda advierten que el proceso será complejo y lento, y que el 'Super RIGI' aún debe superar instancias de debate parlamentario.

En paralelo, el gobierno nacional está enfocando esfuerzos en blindar las relaciones comerciales con Estados Unidos, acelerando un posible acuerdo bilateral y reforzando los lazos con Washington mediante el envío de un hombre de confianza a la embajada, en un multiprometedor esfuerzo por tejer alianzas que mitiguen los efectos de la fragmentación global y garanticen espacios de preferencia para la economía argentina





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