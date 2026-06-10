Argentina implementa tiendas libres de impuestos en aeropuertos mediante decreto

El Decreto 438/2026 incorpora la resolución del Mercosur de 2018 que permite comercios duty-free en fronteras terrestres, aplicándola a las salas de preembarque aeroportuarias. El Ministerio de Economía y ARCA regularán las habilitaciones, y las compras se enmarcarán en el régimen de equipaje con restricciones de productos.

El gobierno argentino, bajo la administración del presidente Javier Milei, ha formalizado la inclusión de tiendas libres de impuestos en las salas de preembarque de los aeropuertos del país, siguiendo un modelo común a nivel mundial.

Esta medida se materializó mediante la publicación del Decreto 438/2026 en el Boletín Oficial, que incorpora una resolución del Mercosur aprobada en diciembre de 2018. Dicha resolución habilita este tipo de comercios en las fronteras terrestres del bloque, y ahora Argentina la adopta para sus aeropuertos.

El decreto establece un marco de competencias: por un lado, el Ministerio de Economía será el encargado de otorgar las habilitaciones comerciales, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) gestionará la habilitación tanto del recinto físico como del operador desde la perspectiva aduanera. Las compras realizadas por los viajeros en estas tiendas se regirán por el régimen de equipaje, es decir, el mismo sistema que determina qué y cuánto puede traer una persona al ingresar al país sin pagar impuestos.

Por tanto, los límites y franquicias vigentes para ese régimen definirán cuánto puede comprar cada viajero. No obstante, no cualquier producto podrá venderse en estos locales: el anexo que acompaña la resolución detalla una lista de bienes permitidos, que incluye ropa y calzado, con la excepción de zapatillas deportivas y ojotas.

Las habilitaciones para operar estos comercios se otorgarán mediante llamados a licitación pública, y el Gobierno se reserva la facultad de limitar la cantidad de locales autorizados, con el objetivo de optimizar la operación y evitar una saturación del mercado





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