Argentina implementa canje de bonos dólar-linked para alargar vencimientos y reforzar cobertura cambiaria

El gobierno argentino recurre a un canje de bonos dólar-linked para dilatar la cadena de vencimientos, reducir la exposición al tipo de cambio y consolidar su capacidad de refinanciamiento en el mercado interno, mientras mantiene la cobertura cambiaria y refuerza la posición macroeconómica.

El Ministerio de Economía anunció recientemente una operación de canje de bonos dólar-linked que tiene como objetivo principal dilatar la cadena de vencimientos y preservar la liquidez en el mercado de deuda interna.

En la sesión de hoy, el Tesoro pudo retirar alrededor de dos mil novecientos millones de dólares en un bono cuotado el 30 de junio de 2026, lo cual representa casi el 58 % del valor nominal en circulación de ese instrumento. Esta medida se diseñó para evitar la concentración de flujos de pago en el corto plazo y, al mismo tiempo, ampliar la duración de la curva de deuda denominada en la moneda oficial.

La operación fue formalizada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda mediante la Resolución Conjunta 34/2026 y dio lugar a la emisión de dos nuevos valores: una letra del Tesoro dólar-linked que vence el 31 de julio de 2026 y un bono dólar-linked con vencimiento el 15 de diciembre de 2028. Cada uno de los nuevos instrumentos se autorizó a ampliarse hasta cinco mil millones de dólares por valor nominal, 'por hasta el monto necesario para llevar a cabo la operación de conversión'.

Según datos de la Agente de Liquidez y Capital (ALyC) Cocos, la licitación arrojó 275 ofertas por un total de 3 460 millones de dólares, de los cuales el Banco Central recibió 2 600 millones para la letra y 318 millones para el bono respectivo. Los corredores de la Bolsa interpretaron la operación como una señal de que el mercado sigue interesado en protegerse ante movimientos adversos del tipo de cambio oficial.

Los auditores de la firma 1816 señalaron que gran parte de los participantes fueron bonistas privados y que, tras la venta en el mercado secundario, el Banco Central tendría una tenencia inferior a mil millones de dólares. La estrategia de la economía argentina incorpora los bonos dólar-linked como un activo central del programa macroeconómico. Con estos valores se busca dar cobertura al rendimiento en pesos al tiempo que se mantiene menor exposición a la volatibilidad cambiaria.

Un portavoz del gobierno comentó que la emisión de nuevos instrumentos permite renovar la cobertura sin interferir con los objetivos de estabilización. Además, el ministro de Economía destacó la reciente aprobación de una línea de refinanciamiento de 2 000 millones de dólares por parte del Banco Mundial, con una tasa de interés sustancialmente más baja que el mercado actual, lo que representaría un ahorro importante para la macroeconomía.

En la misma línea, el análisis de las exportaciones de bienes en mayo mostró un crecimiento interanual del 34,4 % y la balanza comercial registró un superávit que alcanzó los 3 504 millones de dólares, el mayor valor mensual en la historia del país. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones sumaron 40 359 millones de dólares, subiendo 24,3 % respecto al mismo periodo de 2023, mientras que el superávit comercial acumulado llegó a 11 783 millones de dólares.

Con esta operación de canje, el Tesoro no solo redujo un vencimiento inmediato, sino que demostró su capacidad de refinanciamiento dentro del mercado local y consolidó su posicionamiento frente a las tensiones cambiarias





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