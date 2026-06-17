Argentina golea a Argelia y reafirma su candidatura al bicampeonato

La selección argentina de fútbol venció con contundencia a Argelia en su segundo partido del Mundial 2026, destacando la actuación de Lionel Messi y el sólido funcionamiento colectivo. El equipo de Scaloni sumó tres puntos clave y se perfila como favorito al título.

La selección argentina de fútbol demostró una vez más su poderío en el escenario mundialista al golear a Argelia en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro, disputado en Kansas City, Missouri, terminó con un marcador abultado que no refleja del todo la paridad que se vivió en varios tramos del juego. Sin embargo, la contundencia del equipo de Lionel Scaloni fue clave para sumar tres puntos vitales y dejar una imagen de solidez que refuerza su condición de candidato al bicampeonato. El funcionamiento colectivo del equipo argentino casi no mostró fisuras.

Lionel Messi, como siempre, fue el faro que guió a sus compañeros con destellos de genialidad. El capitán no solo anotó el primer gol del partido, sino que también generó constantes peligros en el área rival. Pero más allá del show del diez, es fundamental destacar la fisonomía de la mitad de la cancha, donde el motor del equipo y el propio Messi hicieron exactamente lo que el partido pedía en cada tramo, manejando los tiempos con inteligencia y precisión.

La conexión entre los volantes y los delanteros fue fluida, permitiendo transiciones rápidas y una presión efectiva tras pérdida. No obstante, no todo fue perfecto. El delantero conocido como Toro, quien arrastra una racha adversa de falta de gol desde los amistosos de preparación, se mostró peleado con el arco. Su salida temprana del campo evidenció la preocupación del cuerpo técnico por esa sequía.

Por otro lado, la dupla ofensiva conformada por Thiago Almada y Julián Álvarez no logró sintonizar la misma frecuencia en algunos pasajes, aunque el equipo en general supo sobreponerse a esos desajustes. La defensa, liderada por la experiencia de los centrales, se mantuvo sólida y solo concedió oportunidades aisladas. En definitiva, la selección argentina ganó muy bien, transitando una clara línea de menor a mayor durante los noventa minutos.

El camino hacia el bicampeonato se simplifica de manera drástica cuando se tiene en la cancha a un futbolista como Messi, que cada vez que encara es capaz de fabricar una chance neta de gol de la nada. Este triunfo silencia las dudas que algunos habían sembrado sobre la vigencia del equipo, y lo coloca nuevamente como máximo favorito al título.

El próximo compromiso será ante Austria el lunes 22 de junio, donde se buscará asegurar la clasificación a octavos de final. La actuación del equipo de Scaloni no solo se basó en el talento individual, sino en un plan táctico bien ejecutado. La presión alta, la recuperación rápida y la paciencia para encontrar espacios fueron las claves. Jugadores como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se destacaron en el mediocampo, equilibrando la creación y la destrucción.

En defensa, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico aportaron profundidad por las bandas, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez fueron una muralla en el centro. El público presente en Kansas City ovacionó a Messi cada vez que tocó el balón, y el capitán respondió con una actuación que rozó la perfección. Su gol, una definición exquisita tras una jugada colectiva, fue el preludio de una tarde memorable.

Los aficionados ya sueñan con repetir la hazaña de Catar 2022, y este partido es una muestra de que el equipo está en el camino correcto. La Argentina demuestra que no solo tiene un equipazo, sino también un líder que marca diferencias cuando más se lo necesita





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