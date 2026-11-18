La Albiceleste igualó su máxima goleada del ciclo al vencer 7-0 a Costa Rica en Córdoba. Nico Paz y Julián Álvarez brillaron en un partido decisivo para la renovación del equipo de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina demostró superioridad total al derrotar 7-0 a Costa Rica en el estadio de Córdoba, igualando así las máximas goleadas registradas durante este ciclo bajo la conducción de Lionel Scaloni, anteriores victorias contra Curazao y Burkina Faso. El equipo argentino, que ahora opera en una nueva etapa sin la presencia de Lionel Messi, encontró su mejor fútbol y ritmo de juego gracias a la contribución estelar de figuras como Nico Paz y Julián Álvarez.

El dominio argentino y el rol de Julián Álvarez

Argentina comenzó el encuentro con una tranquilidad absoluta desde los primeros minutos, imponiendo su esquema clásico y orden táctico que dominó cada sector del campo. Julián Álvarez volvió a actuar como la amenaza definitiva, demostrando el manual perfecto de un delantero al esperar el centro de Giay desde atrás para desmarcarse y definir sin complicaciones que abrió el marcador con el 2-0.

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El delantero continuó su racha goleadora con otro potente remate, esta vez conectado con la zurda, para aumentar la ventaja y consolidar la hegemonía de la Albiceleste. La eficiencia de Álvarez fue clave para mantener la presión sobre la defensa costarricense, quien no pudo responder ante la precisión y el movimiento constante del delantero argentino.

Nico Paz y la ovación de la hinchada

Nico Paz fue el centro de atención por su excelente rendimiento técnico, destacándose con un pase de taco dentro del área rival que limpió una jugada peligrosa y dejó el balón de frente para el equipo. Este mediocampista jugó con la libertad y el criterio de un número 10, recibiendo una ovación de bendición de la hinchada en Córdoba por su influencia positiva en el partido.

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La afición local premió el esfuerzo colectivo con su algarabía, mientras el equipo completaba un festival de goles que dejó clara la diferencia de nivel. A pesar de la goleada, hubo un breve momento de tensión cuando Costa Rica desbordó por la banda de Vega y Ugalde, pero la defensa argentina supo contener la amenaza.

Goles finales y el récord de Emiliano Martínez

Argentina tardó un poco en volver a convertir después del gol inicial, pero respondió con una tremenda ráfaga de goles hacia el cierre del primer tiempo. Aunque el partido estaba dominado, Prestianni tuvo la oportunidad de ampliar la brecha pero su remate golpeó el palo, privando a la Selección de un cuarto gol antes del descanso.

Mastantuono cerró la cuenta definitiva metiendo el séptimo gol, mientras que Emiliano Martínez atajó una pelota salvadora que le permitió igualar el récord de vallas invictas de Chiquito Romero en la Selección. El guardameta destacó la necesidad de volver a enamorar a la gente tras una actuación que consolidó la solidez defensiva del equipo.

Contexto deportivo y renovación del plantel

Mariano Troilo debutó internacionalmente en este encuentro, junto a la despedida del cuerpo técnico liderado por Walter Samuel, marcando un momento de transición importante. Scaloni naturalizó la renovación del plantel, buscando nuevas generaciones de talentos que mantengan el éxito en el futuro inmediato.

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El partido también sirvió para evidenciar el fenómeno de las entradas regaladas y la afluencia oficial, con el estadio semivacío y el argumento de la AFAL en el debate sobre la afición. Los precios de las entradas para ver a la Selección fueron más altos que ver España contra Inglaterra en la Nations League, generando críticas y atención en torno a la comercialización del fútbol.

Impresiones post-partido y futuro inmediato

La mayor atención la acapararon los jugadores en el campo de juego, ya que el rendimiento colectivo superó las expectativas iniciales. Chiqui Tapia recibió insultos en un breve tramo en el cierre del encuentro, pero el resultado positivo blindó la confianza en el grupo.