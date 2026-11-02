Argentina goleó a Senegal 9-2 en futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

La Selección Argentina de futsal venció 9-2 a Senegal en su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Conoce los detalles del partido y otros resultados deportivos de la delegación argentina.

La Selección Argentina de futsal inauguró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una contundente victoria. El equipo nacional se impuso por un marcador de 9 a 2 ante la selección local de Senegal. Este triunfo representa el inicio de las competencias para la delegación argentina en el evento multideportivo que se desarrolla en la capital senegalesa.

El debut de los argentinos se realizó en el marco de la primera jornada de actividad oficial. La goleada frente al anfitrión posiciona favorablemente al conjunto nacional en el torneo. Los jugadores demostraron un nivel técnico superior desde los primeros minutos del encuentro. La victoria confirma la preparación previa y la solidez del grupo deportivo.

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Detalle de los goles y alineación ofensiva

Los tantos argentinos fueron distribuidos entre varios jugadores clave del equipo. Lorenzo Sampedro marcó dos goles en el partido. Axel Barrios también contribuyó con una anotación importante. Joaquín Pesl añadió otro gol al marcador definitivo. Valentino Martínez fue eficiente con dos tantos registrados. Enzo López completó dos goles más en la lista de goleadores. Ezequiel Henríques cerró la cuenta con su propia anotación. El rendimiento colectivo fue fundamental para la diferencia de goles.

Debut de Thiago Pizzini en natación

El cordobés Thiago Pizzini Paz hizo su debut oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El nadador argentino compitió en la prueba de 100 metros libre. Su participación marcó una nueva etapa en su carrera deportiva internacional. Pizzini buscó clasificarse para la ronda siguiente del evento. La competencia fue intensa y los tiempos fueron ajustados. El deportista mostró resistencia en su serie de natación. Su objetivo era alcanzar el mejor tiempo posible. La clasificación dependía de la posición final en la serie.

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Rendimiento en voleibol playa y taekwondo

Las atletas argentinas Isabella García Curado y Ángeles Frascaroli avanzaron a los cuartos de final en voleibol playa. La dupla nacional superó a las representantes de la República Dominicana por un resultado de 2-0. Los parciales del partido fueron 21-16 y 21-12. Este resultado asegura su presencia en la siguiente fase del torneo. En la próxima instancia, se enfrentarán a las italianas Margherita Coretti y Micol Lafuenti. Las argentinas buscan un lugar en las semifinales del certamen. Su rendimiento ha sido consistente y efectivo. Agustín Asmú también logró un avance significativo. El taekwondista avanzó a los octavos de final. Venció al brasileño Felipe Okano por 3-2. Los parciales fueron 4-11, 11-5, 11-8, 2-11 y 11-1. Su próximo rival será el chino Hechen Li. Ludmila Rosales completó su participación en Changquan Combined. La argentina finalizó en la novena posición final. No pudo avanzar a las instancias decisivas del evento.

Próximos enfrentamientos del equipo argentino

La Selección Argentina de futsal jugará su segundo partido el miércoles 4 de noviembre. El rival será la selección de Afganistán. Este encuentro corresponde al Grupo A del torneo. La victoria inicial ofrece margen para el análisis táctico. El equipo busca mantener la racha positiva. La preparación para el próximo oponente ya está en curso. Los entrenamientos se enfocan en la defensa. La ofensiva también requiere ajustes menores. La delegación argentina continúa su competencia en Dakar. Los resultados iniciales son prometedores para la misión olímpica.