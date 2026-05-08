Argentina: Gobierno nacional anuncia fecha de fin de los programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social"

El gobierno nacional ha anunciado el fin del programa "Volver al Trabajo", creado mediante el Decreto 198/2024, y también el programa de "Acompañamiento Social", extendido excepcionalmente en 2 años gracias a ese Decreto. La decisión obedece a la intención de optimizar los recursos y eliminar intermediaciones.

El Gobierno nacional anuncio cuando terminaran de pagar los dos programas surgiendo de la divisin del antiguo Plan Potenciar Trabajo . A travs del Ministerio de Capital Humano se fij el cronograma que marca el ces de estas prestaciones lo que pone fin a la incertidumbre entre los cientos de miles de beneficiarios que dependian de estos ingresos mensuales.

Esta decisin se enmarca en un proceso de reestructuracin profunda de la asistencia social en Argentina. Con el fin de optimizar los recursos estatales y eliminar intermediaciones el Ejecutivo nacional determin que estos programas cumplan sus ciclos previstos sin posibilidad de nuevas aperturas.

El programa Volver al Trabajo que estaba destinado a personas de entre 18 y 49 años con el objetivo de fomentar la capacitacin y la inserci laboral formal ha llegado a su punto final segn lo establecido en su normativa de creacin. El Decreto 198/2024 fij una vigencia especifica para este beneficio y el Gobierno ha decidido no renovar los pagos para la gran mayora de sus titulares quienes ya percibieron sus ltimas asignaciones.

Aunque recientemente existieron fallos judiciales que ordenaron mantener algunos cobros mientras se resolvieron cuestiones de fondo la postura oficial es que el programa ya lleg a su fin no habr una continuidad administrativa que sostenga a la totalidad de los 900000 beneficiarios originales. Para el programa de Acompaamiento Social el escenario es ligeramente distinto pero igualmente terminal a mediano plazo.

Esta prevenencia dirigida a personas mayores de 50 años y madres de cuatro o mas hijos en situaci de extrema vulnerabilidad ha recibido una prórroga excepcional de 2 aos. Esta ampliacin implica que sus beneficiarios continuarn percibiendo la ayuda econmica pero con una fecha de caduca ya marcada en el calendario oficial. El objetivo de esta extensin es brindar un margen de tiempo adicional a los sectores con menores posibilidades de reinsercilaboral debido a su edad o contexto familiar.

Sin embargo el Ministerio de Capital Humano ha sido enfatico al aclarar que no se permitirn nuevos ingresos ni traspasos desde otros planes. Una vez finalizado este perodo de gracia de 24 meses el programa dejar de existir de manera definitiva





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