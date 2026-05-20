Argentina: Gobierno explica fuerte aumento en costo del gas natural licuado importado para el invierno

El Gobierno de Argentina justificó el salto del costo del gas natural licuado (GNL) importado por motivos internacionales y la demanda de regasificación, tras el fuerte aumento que se registró en la última subasta. Ahora, el costo del GNL para industrias y generadoras eléctricas se trasladará al precio final, aunque se prevén mecanismos de diferimiento tarifario para atenuar el impacto en las facturas residenciales y la inflación.

El Gobierno justificó el aumento del costo del gas importado al atribuirlo a la volatilidad internacional y la demanda de regasificación. El nuevo esquema de Enarsa concentra la demanda residencial y de sectores prioritarios, mientras que industrias y generadoras están obligadas a anticipar y contratar parte del gas importado necesaria para el invierno.

El Gobierno busca evitar que el mayor costo del GNL se traslade de golpe a las facturas residenciales y la inflación mediante mecanismos de diferimiento tarifario





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